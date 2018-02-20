FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere büyük müjde

20 Şubat 2018 15:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerimizin mazot maliyetlerinin yarısını biz ödemeye başlayacağız." dedi. Erdoğan, Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyun ve yemini temin edeceklerini belirtti. Erdoğan, yetiştiricilere hayvan ve yem temini için yüzde 10 subvansiyonlu kredi sağlayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere büyük müjde

Erdoğan, Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyun ve yemini temin edeceklerini beilrtti. Erdoğan, yetiştiricilere hayvan ve yem temini için yüzde 10 subvansiyonlu kredi sağlayacaklarını açıkladı.

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor" programına katıldı.

 

Çiftçilere yönelik yeni teşvikleri açıklayan Erdoğan şunları söyledi: 

 

"Çiftçilere hak ettikleri değeri verdik. Son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Yıllık tarımsal destek rakamını 13 milyar liraya çıkardık. Üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. 

 

Türikye tarımda net ihracatçı bir ülke konumuna geldi. Ama bunu anamuhalefetin başı bilmiyor. Ülkemizin ve çiftçilerin başarı çıtasını sürekli yukarı taşıması gerekiyor. Bizler sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

 

KIRMIZI ET ÜRETİCİSİNE 300 BAŞA KADAR KOYUN VE YEM TEMİNİ

 

Kırmızı et ihtiyacının karşılanması için önemli adım atıyoruz. Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Yetiştiriciye verilen avansları da kuzuların bedellerinden mahsup edeceğiz.

 

HAYVAN VE YEM İÇİN İKİ YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

 

Ziraat Bankası aracılığıyla sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sayısını artırmak için yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 subvansiyonlu kredi veriyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk iki yılını geri ödemesiz yedi yılda bankaya ödüyor. Üreticilerimizin girdi teminlerini kolaylaştırıyor, ürünlere alım garantisi veriyoruz." 

 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

 

"Birilerinin burası niye yapıldı dedikleri şu milletin evinin işte sizlerle beraber niçin yapıldığı ortada. Buralarla ilgili yargıya gittiklerini biliyorsunuz değil mi? Gittiler avuçlarını yaladılar. Her şey bu ülke içinde dolayısıyla hak yerini buldu. 

 

15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinde çiftçilerimiz en ön safta FETÖ'cü hainlere karşı mücadele ettiler. Bir dönem sırf kasketinden dolayı Kızılay'a alınmayan insanlar  o gece Kızılay meydanında demokrasi destanı yazdılar. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diye soran kibir abidelerine o gece büyük bir ders verdiniz. Sizler bu aziz vatanın sahipsiz olmadığını herkese ilan ettiniz. Lafa gelince tankın üzerine ilk ben çıkacağım diyen ancak tankı görünce ilk kaçan korkaklara da cesaret nedir onu öğrettiniz. Yürek sizde, kürek onlarda. 

 

Güçlü ülke sadece ordusu, ekonomisi olan ülke değildir. Güçlü ülke tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında da kendini ispatlamış ülkedir. Savunma ve yerli silah sanayii ne kadar önemliyse gıda güvenliği de ehemmiyetlidir. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamak zorundayız. Kimi grup kürsülerinde kimi televizyon ekranlarında sabah akşam hükümetimizin tarım politikalarını eleştiriyor. Bunlar da tarım konusundaki cehaletlerini yüzsüzlükleriyle örtmeye çalışıyor. En başarılı olduğumuz alanlardan biri tarım ve hayvancılıktır. Anamuhalefetin başındaki zata kısaca hatırlatmak istiyorum. Son 15 yılda tarım, hayvancılık ve gıda alanında da Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıdık. Tarım politikalarımızı günübirlik veya popülist yaklaşımlarla değil planlı kapsamlı projelerle belirledik."

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Okuyucu Yorumları46 yorum
  • 17 Oy
    DEMEK Kİ KÖYE DÖNEN HER KÖYLÜYE 300 AKP Lİ DÜŞÜYOR.
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  • 24 Oy
    MAZOTU 1 E AL 5 E SAT SONRA YARISI BİZDEN DİYEREK MÜJDE VER
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  • 15 Oy
    YATIRIM BUNLAR YATIRIM..GİDİN SORUN BAKALIM KİMLERE VERİLİYOR ACEP??????
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  • 8 Oy
    15 yıldır nerdeydiniz diye sormazmı bu çiftci kesin anket sonucları kötü gelmiştir çiftciyi bitirip tallayı traktörü sattırıp sonrada mozotu ucuzlatacaz demek nedir !!
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  • 9 Oy
    Güzel Adım Ama Fetöden Adil Yargılama Olmadığı Sürece Oy Moy Yokkk...Manisa,Ankara ve Dahasından Bazı Malum Kişilerinde Yargılanmadığını Görmediğim Duymadığım Veya Okumadığım Sürece Yok Size Oy..Kandırıldık Deyip Yok Öle Sadece İstifa Etmek...YARGILANACAKLAR Yoksa Eğer Suçları Yargıda Konuşsunlar Öle Sineye Çekilemezler
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  • 7 Oy
    Mazot ne zaman 2 TL olacak
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  • 9 Oy
    yatlara verilen fiyattan verseler yine çiftçi kabul eder.
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  • 7 Oy
    demekki yakitta buyuk kazik geliyor neye gore indirim kazigin sapina goremi kimi kandiriyorsunuz luks yatlarin aldigi fiyattan dizel satin millete 2liradan
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  • 7 Oy
    "Türkiye tarımda net ihracatçı konumuna geldi muhalefetin başı bilmiyor" diyor cumhurbaşkanı..Vallahi hadi o bilmiyor..bende bilmiyorum...Millet de bilmiyor..Millet etin sütün zeytinyağının samanın nohutun bulgurun samanın ve tarım adına her bir şeyin ithal edildiğini biliyor...Nasıl ihracatçı olmaksa bu...Mazota gelince oğlunun gemilerinin kullandığı fiyattan kullansın çiftçi bu en büyük destek olur...Bu arada anlaşılan milletin tamamı çoban olacak bu gidişle...300 koyun dile kolay kim yapmaz....
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  • 7 Oy
    kırk kapıya kırk değnek çaldırırlar.olmaz derler.sonrada tanıdığa verirler
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  • 6 Oy
    ver coşkuyu
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  • 6 Oy
    1990 LARIN SİYASİ PARTİLERİNE DÖNDÜLER.AT YALANI ÖPEYİM İNANANI.
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  • 6 Oy
    inanmayın arkadaşlar herşey oy için tıpkı kosgeb desteginde gibi banka ya gideceksiniz yok ssk borcunuz var yok vergi borcununuz var yok siciliniz bozuk diycekler kredi vermeyecekler reklam yaptılar millette bişe var sanıyor
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  • 6 Oy
    ben hakkımı helal etmem benden kesilen vergilerle hibe adı altında birileri zengin oluyor. benim suçum ne? öldüm desem bana bir kuruş vermezler.
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  • 7 Oy
    K.Esnafı yokettiler,çiftçiyi başını akldıramaz eylediler,işçiyi kul-köle ettiler(AKP den önce 20 bin taşeron şimdi 1 milyona ulaşmış haldedir)SEÇİM YAKLAŞINCA EMEKLİYE ZAM,ÇİFTÇİYE DESTEK,ESNAFA KREDİ ayaklarıyla milletle alay ediyorlar.UTANMA-ALLAHDAN KORKMA olmayınca ŞEHİDİ SATANDAN NE BEKLENİR.
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  • 4 Oy
    bu kadar para verilmişken halen neden herşey pahalı. aç gözlümüsünüz neden fiyatları indirmiyorsunuz. o kadar destek verildi. o kadar vergi veriyoruz. esnafa veriliyor yazıyorsnuzda biz neden faydasını göremiyoruz
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  • 4 Oy
    komik bir durum mazot parasının yarısını karşılayacaklarmış. iyide zaten hepsini siz almıyormuşsunuz. kısaca kardan zarar edeceksiniz utanmadan bunu bir lütuf muş gibi sunuyorsunuz
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  • 4 Oy
    kökümün yarısından çogu denizbank ve halkbankası tarafından köylülün elinden alındı. napacagız. 15 yıldaki basarınız
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  • 4 Oy
    300 koyun neki memlekette 25 milyon koyun varken300 koyuna kim bakar.
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  • 4 Oy
    baştan sona yalan
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  • 4 Oy
    DestDe verdikleri herşeyin fiyatı artıyor, önce çiftçiyi bitirdiler şimdide ülkeyi bitiriyorlar
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  • 6 Oy
    Harika. 300 Koyun ve kredi kullan. Devlete ölene kadar borçlu kal.
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  • 4 Oy
    seçim yaklaşıyor maşallah maşallah.
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  • 7 Oy
    2018 yılı seçimlerimiz hayırlı olsun,koalisyonlar dönemine giriyoruz,subvansiyonlarda başladı,elde avuçta satılacak,özelleşecek kurumda kalmadı, pancar üreticisinin tek kapısı olan şeker fabrıkalarıda satılıyor,vaziyet hızla kötüye gidiyor,Sn:Cumhurbaşkanı bu ara dağıtıyorsunuz, 2000 yılı sonrası emeklilerin intibakını unutmayın, yaşlılar cami avlularında ,kahvehanelerde konuşuyorlar,haksızlığa uğradıklarını söylüyorlar.
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  • 3 Oy
    AKP'nin tarım politikasını ben Kemal Unakıtan zamanından beri iyi bilirim. 'Rabbim Cleveland dedi' cümlesini hatırlayan var mı içinizde.
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  • 3 Oy
    Hey gözünü sevdiğim siyasi ikbal açlığı ve %25 lere düşen aqp oyları.
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  • 2 Oy
    diyor ki litresi 5 tl ise bunun 3 tl si vergi 2 tl si mazot maliyeti . 2 nin yarısını 1 tl yi biz verecez sen 5 değil de 4 tl ye alabilecen sayın çiftçi ?!
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  • 2 Oy
    2003 yılında ilk mazot desteğini biz verdik diyorsynuz şu bir gerçek o dönem mazot ne kadardı şimdi ne kadar şimdi yarısını vereceğiz diyorsunız yine bizim cepimizden çıkan vergiler ile bu ödeme gerçekleşecek siz en iyisi yarısını devlet karşılamak yerine mazota indirime gidin
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  • 2 Oy
    Man Adası belgeleri gerçek çıktı diye istifa mı ediyor acaba? Ama bu sırf çiftçiler için müjde olmaz ki!!!!!
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  • 2 Oy
    "Çiftçilere hak ettikleri değeri verdik. Son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Yıllık tarımsal destek rakamını 13 milyar liraya çıkardık. Üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık. ONUN İÇİNMİ ÇİFTÇİLER ELİNDE AVUCUNDA NE VARSA YA SATTI YADA ÖEDEYEMEDİĞİ KREDİLERE KARŞILIK ELLERİNDEKİNDEN DE OLDU ŞEHİRLERE GÖÇ EDİP ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
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  • 2 Oy
    hepsı hayal ürünü ben köylüyüm versınler görelım
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  • 1 Oy
    Patates soğan kalmadı dağıtacak herhalde artık koyun keçi dağıtıyorlar.Seçim yakın
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  • 1 Oy
    Tamam ver. Güzel yapıyorsun da öyle sıkı bir kontrol mekanizması kurmalısın ki milletin parası şerefsiz, fırsatçı, yalan beyancıların cebine gitmesin. Mesela verilen hibeyi yanlış mı kullandı veya yanlış beyanda mı bulundu öyle bir tık ki içeri bir daha kimse devleti soymaya cesaret edemesin. Son söz de editörlere:şu yazı biçimini değiştirin bu ne ya! Yazdıklarımın tek satırını görebiliyorum. Yanlış yazdıysam gitti.
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  • 1 Oy
    tamam da nasIl olacak bu açıklama yok
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  • 1 Oy
    vatandaşa bunlarla gelin oh bee sonunda gördünüz şu milletin halini
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  • 7 Oy
    Gerçekleşmezse dahi hayali bize yeter reis . hergün astık kestik acılı haberlerden daha iyi.
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  • 10 Oy
    Ne versen yaranamazsın reis trakyadaki atadan bedavacı tarla sahipleri kağılarının önünü bile süprmüyor kahvede kağıt oynuyor çocuk evlenecekse tarla satıyor, rakı içecekse tarla satıyor icraata yapılacak dediğinde HAYIR diyor kasın diyor dursun diyor banane diyor. bunlara yaranamazsın
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  • 20 Oy
    BİZİM KÖYDE ÇİFTÇİDE HAYVANCILIK YAPANLARDA PARA GANİ HEPSİ ÇİFT KABİN TOYOTA AMAROK CİPLERE 4X4 TRAKTÖRLERE BİNİYOR. BİZİM KÖYDE FAKİR FUKARA YOK. HERKES EMEKLİ GENÇLER ÇALIŞIYOR. ŞUAN ŞIKAYET EDENLER ESKİ TÜRKİYENİN CHPNİN HORTUMCULARI İDİ MAMALARI KESİLDİĞİ AĞLIYORLAR. ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ TÜRK POLİSİNİ ASKERİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMI SAYIN BAHÇELİYİ BAŞBAKANIMI KORUSUN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN. KAHROLSUN HAÇLI ZİHNİYETİ VE MAŞASI OLAN HDPKK FETOŞ. KILIÇDAROĞLU 8 SEÇİM KAYBETTİN KENARA ÇEKİL.
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  • 375 Oy
    Helal olsun
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  • 37 Oy
    @iso4015 2002 den beri her söylediğine helal olsun diye oy veriyorsunuz.ama hiç birisini yapmadı.neye helal olsun.
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  • 467 Oy
    bu saatten sonra devlet bahane edilemez daha ne yapsınlar
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