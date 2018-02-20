Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere büyük müjde

Erdoğan, Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyun ve yemini temin edeceklerini beilrtti. Erdoğan, yetiştiricilere hayvan ve yem temini için yüzde 10 subvansiyonlu kredi sağlayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor" programına katıldı.

Çiftçilere yönelik yeni teşvikleri açıklayan Erdoğan şunları söyledi:

"Çiftçilere hak ettikleri değeri verdik. Son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Yıllık tarımsal destek rakamını 13 milyar liraya çıkardık. Üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız.

Türikye tarımda net ihracatçı bir ülke konumuna geldi. Ama bunu anamuhalefetin başı bilmiyor. Ülkemizin ve çiftçilerin başarı çıtasını sürekli yukarı taşıması gerekiyor. Bizler sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

KIRMIZI ET ÜRETİCİSİNE 300 BAŞA KADAR KOYUN VE YEM TEMİNİ

Kırmızı et ihtiyacının karşılanması için önemli adım atıyoruz. Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Yetiştiriciye verilen avansları da kuzuların bedellerinden mahsup edeceğiz.

HAYVAN VE YEM İÇİN İKİ YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Ziraat Bankası aracılığıyla sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sayısını artırmak için yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 subvansiyonlu kredi veriyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk iki yılını geri ödemesiz yedi yılda bankaya ödüyor. Üreticilerimizin girdi teminlerini kolaylaştırıyor, ürünlere alım garantisi veriyoruz."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birilerinin burası niye yapıldı dedikleri şu milletin evinin işte sizlerle beraber niçin yapıldığı ortada. Buralarla ilgili yargıya gittiklerini biliyorsunuz değil mi? Gittiler avuçlarını yaladılar. Her şey bu ülke içinde dolayısıyla hak yerini buldu.

15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinde çiftçilerimiz en ön safta FETÖ'cü hainlere karşı mücadele ettiler. Bir dönem sırf kasketinden dolayı Kızılay'a alınmayan insanlar o gece Kızılay meydanında demokrasi destanı yazdılar. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diye soran kibir abidelerine o gece büyük bir ders verdiniz. Sizler bu aziz vatanın sahipsiz olmadığını herkese ilan ettiniz. Lafa gelince tankın üzerine ilk ben çıkacağım diyen ancak tankı görünce ilk kaçan korkaklara da cesaret nedir onu öğrettiniz. Yürek sizde, kürek onlarda.

Güçlü ülke sadece ordusu, ekonomisi olan ülke değildir. Güçlü ülke tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında da kendini ispatlamış ülkedir. Savunma ve yerli silah sanayii ne kadar önemliyse gıda güvenliği de ehemmiyetlidir. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamak zorundayız. Kimi grup kürsülerinde kimi televizyon ekranlarında sabah akşam hükümetimizin tarım politikalarını eleştiriyor. Bunlar da tarım konusundaki cehaletlerini yüzsüzlükleriyle örtmeye çalışıyor. En başarılı olduğumuz alanlardan biri tarım ve hayvancılıktır. Anamuhalefetin başındaki zata kısaca hatırlatmak istiyorum. Son 15 yılda tarım, hayvancılık ve gıda alanında da Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıdık. Tarım politikalarımızı günübirlik veya popülist yaklaşımlarla değil planlı kapsamlı projelerle belirledik."