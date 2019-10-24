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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2019 15:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, parti sözcülerinin kısa konuşmalarının ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Öte yandan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, toplantının başlangıcında, üzerinde, "Bütçede işçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, gençlerin adı yok", "Asgari ücretlinin 3 kuruşunu, halkın pazar sepetini, emeklinin mutfağını yağmalayan bütçe", "Yoksuldan toplayıp zengine dağıtan bütçeye hayır" yazılı dövizler gösterdi.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Yav he he
Nüfus ne kadar artacak? Ne kadar Suriyeli gelecek. Başkanlık sonrası geçen 300 günde hangi hedef tuttu. Uçacaktık ne oldu?
vergilerini git gide düşürdüğünüz hatta sıfırladığınız zengin kesime karın tokluğuna çalışacak yeni köleler vereceğim diyor..
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