FİNANS

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.11.2018 05:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “TMSF 25 Ekim 2018 tarihi itibariyle 42 ilimizde 1004 şirkete kayyum olarak atanmıştır. Söz konusu şirketlerin 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle aktif büyüklüğü 55.74 milyar TL, toplam ciroları 21.95 milyar TL, toplam kaynakları 21.05 milyar TL, dönem karı 1,53 milyar TL’dir. Bu şirketlerde 45 bin 477 kişi istihdam edilmektedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu yaptı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Fuat Oktay, 2019 yılı bütçesi kapsamında yönetimin mali kontrol gücünü artıracak tedbirler öngörüldüğünü belirterek “Önceliğimiz ülkemizdeki makro istikrarın perçinlenmesi sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesidir” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİNDE 392 BİN YAYIN BULUNUYOR”

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine ilişkin “Cumhurbaşkanlığı kütüphanesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir kütüphane koleksiyonunda şu anda bir milyon 392 bin 815 adet yayın bulunmaktadır” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI ÖDENEĞİNİN 2 MİLYAR 818 BİN TL OLMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR”

Cumhurbaşkanlığına toplam 663 milyon 858 bin TL ödenek tahsis edildiğini anımsatan Oktay, “2017 yılı ödeneğinin yüzde 99.2'sine tekabül eden 658 milyon 240 bin 298 TL'si kullanılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına 2019 yılı için toplam 2 milyar 818 milyon 899 bin TL ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür” dedi.

“42 İLDE 1004 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTIR”

Fuat Oktay, kayyum atanan şirketlere ilişkin şu bilgiyi verdi:

“TMSF 25 Ekim 2018 tarihi itibariyle 42 ilimizde 1004 şirkete kayyum olarak atanmıştır. Söz konusu şirketlerin 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle aktif büyüklüğü 55.74 milyar TL, toplam ciroları 21.95 milyar TL, toplam kaynakları 21.05 milyar TL, dönem karı 1,53 milyar TL'dir. Bu şirketlerde 45 bin 477 kişi istihdam edilmektedir.”

“DİYANET'E 10 MİLYAR 445 MİLYON ÖDENEK”

Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesine ilişkin şunları söyledi:

“2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına toplam 7 milyar 153 milyon 29 bin TL ödenek tahsis edilmiş olup, kullanılan miktar 7 milyar 975 bin TL olmuştur. 2019 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı’na 10 milyar 445 milyon 979 bin TL ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür.”

“MİT'E 2 MİLYAR 157 MİLYON BÜTÇE”

Fuat Oktay, MİT'in bütçesine ilişkin şu bilgileri verdi:

“2017 yılında MİT Başkanlığı’na toplam 2 milyar 255 milyon 738 bin TL ödenek tahsis edilmiş, yüzde 97.2'sine tekabül eden 2 milyar 192 milyon 162 bin 514 TL'si kullanılmıştır. MİT Başkanlığı’na 2019 yılı 2 milyar 157 milyon 761 bin TL ödenek tahsisi öngörülmüştür.”

“S-400'LER 1'İ OPSİYONLU 2 ADET TEDARİK EDİLECEK”

Fuat Oktay, Savunma Sanayi bütçesine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yerlilik ve millilik oranı geldiğimiz noktada yüzde 65 seviyesini aşmış durumdadır. Geçtiğimiz dönemlerde savunma alanındaki ürünleri ithal eden bir ülkeden artık ihracat yapan bir ülkeye dönüşüyoruz. İHA, SİHA alanında geldiğimiz noktayı bir sonraki aşamaya taşıyacak. Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi projesi kapsamında S-400 alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Adedi opsiyon olmak üzere 2 adet S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecektir.” (DHA)

İlk defa göreceksiniz! İşte İstanbul'da toplu idamın fotoğrafı....İlk defa göreceksiniz! İşte İstanbul'da toplu idamın fotoğrafı....
Merkez Bankası açıkladı: Bugün başlıyorMerkez Bankası açıkladı: Bugün başlıyor
Bakan Albayrak vergide indirim paketini açıkladı Bakan Albayrak vergide indirim paketini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kayyum

En Çok Okunan Haberler

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Merkez Bankası açıkladı: Bugün başlıyor

Merkez Bankası açıkladı: Bugün başlıyor

'30-40 katlı binaları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız'

'30-40 katlı binaları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız'

Geçimini akrep yetiştiriciliğinden sağlıyor

Geçimini akrep yetiştiriciliğinden sağlıyor

Altın, Çin ve Hindistan'a akıyor

Altın, Çin ve Hindistan'a akıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Merkez Bankası açıkladı: Bugün başlıyor

Merkez Bankası açıkladı: Bugün başlıyor

Bakan Albayrak vergide indirim paketini açıkladı

Bakan Albayrak vergide indirim paketini açıkladı

Altın, Çin ve Hindistan'a akıyor

Altın, Çin ve Hindistan'a akıyor

Geçimini akrep yetiştiriciliğinden sağlıyor

Geçimini akrep yetiştiriciliğinden sağlıyor

'Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak'

'Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.