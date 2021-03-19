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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Büyüme oranımız başarımızın en somut göstergesidir"

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 17:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız başarımızın en somut göstergesidir. Aynı dönemde gelişmiş ülke ekonomileri 4,9; Amerika Birleşik Devletleri 3,5, Japonya 4,8, Almanya 4,9 ve İngiltere 9,9 oranında küçülmüştür. " dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Büyüme oranımız başarımızın en somut göstergesidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ’Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’ne katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Oktay, "Marifet iltifata tabidir, iltifatsız emek zayidir’ diyerek ülkemiz ve insanlık için değer üreten herkesin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Kıymet bilinmek ister ve mükafatlandırılan başarıların yeni fikirlerin önünü açacağına olan inancımızla yenilikçi, kaliteli ve çığır açan başarıları örnek göstermeye önem veriyoruz" dedi.

''BÜYÜME ORANIMIZ BAŞARIMIZIN EN SOMUT GÖSTERGESİDİR'

Tasarlayan; fikir üreten, ilerleme ve ilerletme derdinde olan herkesin Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında rol oynayan birer değer taşıyıcısı olarak gördüklerini söyleyen Oktay, "Alkışladığımız başarılar sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimizle, vefa gruplarıyla, moto kurye ve kargo personeliyle, esnafı, yazılımcısıyla ve daha sayamadığımız pek çok isimsiz kahramanın, canı pahasına çalışan herkesin oluşturduğu değerlerin toplamıdır ve Türkiye’nin duruşu, Türkiye’nin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

"157 ülkeye ve BM dahil 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme yardımı gönderen Türkiye ile gurur duyalım"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’de de bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır. Haktan hakikatten yana duruşuyla küresel adalete katkı veren, terörle mücadelede din, dil, ırk ayrımı yapmadan teröre terör, teröriste terörist diyen; bölgede güvenliğin sigortası olan ülkemizi alkışlayalım. Birileri insan haklarından, demokrasiden bahsedip iş sorumluluk almaya gelince sırtını dönerken; 5 milyona yakın mülteciye yuva olmuş, dünyanın vicdanı Türkiye’yi alkışlayalım. ’Sanayi durdu, tarım bitti’ diye çamur atmaya çalışanlara inat yıllık bazda sanayi üretimi rekorları ve ihracat rekorları kıran; tarımsal üretimi kesintisiz artıran ülkemizi alkışlayalım. Salgının en kritik günlerinde, gelişmiş ülkelerin dahi maske tedariği derdine düştüğü bir zamanda, tıbbi malzemeler ile birlikte yerli milli solunum cihazını üretip, 157 ülkeye ve BM dahil 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme yardımı gönderen Türkiye ile hep birlikte gurur duyalım. Milli Teknoloji Hamlesiyle inovasyona değer katan, yerli elektrikli otomobil üretim çalışmalarını başlatan ve çıtayı uzaya taşıyan ülkemizi alkışlayalım ve alkışların en büyüğünü 18 yıldır millet aşkıyla çalışarak liderliğiyle, duruşuyla ülkemizle birlikte dünyaya değer katan Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderelim".

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"2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız başarımızın en somut göstergesidir"

Şuan bulunulan noktayı yeni reformlarla daha da ileriye taşıyacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İnşallah birlikte kutlayacağımız nice başarımız, değer katan nice atılımlarımız olacak. Geçtiğimiz yıl boyunca türlü vesilelerle iş dünyamızla dijital ortamda da olsa bir araya geldiğimiz etkinliklerde özellikle “krizi fırsata çevirmeyi” ve salgının etkileriyle ülkemize açılan fırsat pencerelerini vurgulamıştık. Hamdolsun sağladığımız kamu-özel sektör uyumumuz sayesinde salgın döneminde pek çok firmamız kaliteli ürünleriyle, rekabetçiliğiyle ve hepsinden önemlisi güvenilirliğiyle öne çıkmıştır. Özellikle ihracat odaklı çalışan şirketlerimiz müşteri ve ürün yelpazesini genişletmişlerdir.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız başarımızın en somut göstergesidir. Aynı dönemde gelişmiş ülke ekonomileri 4,9; Amerika Birleşik Devletleri 3,5, Japonya 4,8, Almanya 4,9 ve İngiltere 9,9 oranında küçülmüştür. Hedefimiz Türkiye’nin büyüme performansını salgın sonrası dönemde de güçlü ve dengeli şekilde sürdürmesidir. Ayrıca Türkiye Girişimcilik Ekosistemi geçtiğimiz yıl rekor kırarak 139 milyon dolar yatırım toplamıştır. Yatırımları artırmak için yerli ve uluslararası tüm yatırımcıların ülkemizde iş yapma prosedürlerini en kolay hale getirmek için çabalarımızı sürdürüyoruz. Reform paketlerimizin yanı sıra bu doğrultudaki ilerlemeleri hem YOİKK hem de Dijital Türkiye çalışmalarımız kapsamında da yakından takip ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Türk otomotiv sektörünün bugüne kadar aldığı en büyük yatırımlardan birinin imzaları atıldı ve 2 milyar euroluk yatırım ülkemize kazandırıldı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğrudan yatırımlara ilişkin kısıtlayıcı faktörleri ölçen OECD Doğrudan Yabancı Yatırım Kısıtlama Endeksi’nde 0,059 değeriyle sıfır kısıtlayıcılığa en yakın OECD ülkelerinden birisi durumundayız ve bu endekste ABD, Çin ve İsviçre gibi ülkelerden çok daha iyi bir seviyedeyiz. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde ise uzun yıllar 60 ila 70’inci sıralarda yer bulan ülkemiz gerçekleştirilen ön açıcı reformların etkisiyle iki yılda 27 basamaklık sıçramayla 33. sıraya yükselmiştir. Daha geçtiğimiz günlerde Türk otomotiv sektörünün bugüne kadar aldığı en büyük yatırımlardan birinin imzaları atıldı ve 2 milyar euroluk yatırım ülkemize kazandırıldı. Yine yakın zamanda bir akıllı telefon devi ve tıbbi ekipman firmaları ülkemize ciddi miktarda yatırım yaptılar.

Sanayicilerimizin ifadesiyle, şuanda piyasadaki yatırım iştahı hiç olmadığı kadar yüksek. Hem sanayi üretimi verileri hem de artan yatırımlar bunu doğrulamaktadır. Önümüzdeki dönemde de ülkemizde iş yapma kolaylığını artırmaya devam edecek Türk firmalarının küresel birer marka olmasını destekleyeceğiz. Bu doğrultuda özellikle “2023’de 10 Turcorn” hedefimize önem veriyoruz. 1 milyar dolar değerleme rakamını aşan yerli Unicornların yükselme zemini ve ekosistem temeli Teknoparklarımızda oluşmuş durumdadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Turcorn’a dönüşme potansiyeli olan, küresel iddia sahibi, belirli bir ölçeği aşmış ve müşteri doğrulamasını tamamlamış girişimlere yönelik özel bir destek programı hazırlığındadır. Girişimcileri finansmana erişim, yatırım alabilme, tecrübe aktarımı, yetkin insan kaynağına erişim ve farklı pazarlara adaptasyon gibi konularda da yönlendiriyor olacağız. Önümüzdeki yıllarda düzenlenecek Değer Zirvelerinde küresel alanda akıllı ürün ve hizmet sunan Turkcornların ödüllendirileceğine inanıyorum" diye konuştu.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
PEKİ MİLLET NEDEN KÜÇÜLÜYOR? BÜYÜYEN NEDİR? YÜKSEK FAİZ Mİ ?
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