Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kanal İstanbul Projesi'ne İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz." dedi.

Oktay, bir otelde düzenlenen Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesine girmeyi başaran ve inşaat sektöründe devler liginde faaliyetlerini sürdüren müteahhitlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İnşaat sektörünün doğrudan ve dolaylı etkileriyle her dönemde ekonominin en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu ifade eden Oktay, sektörün canlılığı ve ekonomiye yaptığı katkıyla, ülkelerin gelişmesine, büyümesine, refah artışına ve hayat kalitesinin yükselmesine aynı anda katkı sağladığını söyledi.

Her büyük projenin ilk adımının inşaat ile başladığını, önce yapıların sonra projelerin hayat bulduğunu anlatan Oktay, "Bizim de otoyollar, havalimanları, metro hatları, limanlar, konutlar ve hizmet binaları gibi ülkemize kazandırdığımız pek çok hayati yapı mimarıyla, mühendisiyle, müteahhidiyle ve işçisiyle inşaat sektörünün ürünüdür. İnşaat sürecinin tamamını üstlenerek hayatlar inşa eden siz kıymetli müteahhitlerimiz, inşaat sektörünün en önemli parçasısınız. Üstlendiğiniz projeleri dünyanın her yerinde en hızlı ve en kaliteli şekilde tamamlayarak bugün dünyada bir marka haline gelmiş durumdasınız." diye konuştu.