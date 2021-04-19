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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti için kullanım videosu hazırladı

19.04.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik "adrese teslim e-Devlet şifresi" bilgilendirmesine dair video hazırladıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti için kullanım videosu hazırladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşların "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinden nasıl yararlanacaklarına yönelik video hazırladıklarını bildirdi.

ADRESE TESLİM E-DEVLET ŞİFRESİ

Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili büyüklerimiz, 'Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmetini daha detaylı anlatır mısınız, nasıl kullanacağız?' diye sordular. Biz de onlar için detaylı bir kullanım videosu hazırladık." ifadelerini kullandı.

Koç'un paylaştığı videoda, 65 yaş üstü vatandaşların, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetten nasıl yararlanacakları detaylı şekilde anlatılıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Cumhurbaşkanı
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