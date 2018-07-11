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Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin yeni bakanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu! İşte patron bakanların maaşları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.07.2018 20:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kabinesinde yer alan 16 bakan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ödenecek maaş belli oldu. Aralarında tanınmış şirketlerin patronlarının da yer aldığı bakanlara 21 bin 150 aylık maaş ile 589 lira 70 kuruş da temsil ödeneği verilecek. Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı unvanını taşıyan Fuat Oktay da bakanlarla birlikte aynı maaşı alacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin yeni bakanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu! İşte patron bakanların maaşları!

Cumhurhurbaşkanlığı Hümet Sistemi'ne geçilmesi ile birlikte yeni kabinede yer alan 16 bakan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ödenecek maaş belli oldu.

Kamudaki çalışma sistemini sil baştan değiştiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, başbakan ve bakanların ödenek ve yolluklarını düzenleyen 3055 sayılı kanunun ismi, ‘Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun' şeklinde değiştirildi. Buna göre, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlara maaş ve temsil ödeneğinden oluşan aylık ücret verilecek.

MİLLETVEKİLİ ÖDENEK VE YOLLUĞUNA EŞİT OLACAK

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara verilecek maaş, milletvekili ödenek ve yolluğuna eşit olacak. Bu maaşa ilave olarak 5 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ayrıca temsil ödeneği verilecek.

HERKES KENDİ BÜTÇESİNDEN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile kabineyi oluşturan 16 bakan, göreve başladıkları 10 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 21 bin 150 lira maaş almaya başlayacak. Bu maaşa ayrıca temsil ödeneği olarak 589 lira 70 kuruş ödenecek. Böylece Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların eline aylık net 21 bin 739 lira 70 kuruş geçecek. Oktay'ın maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden, bakanların maaşı ise yönettikleri bakanlıkların bütçesinden ödenecek. Vekalet durumunda bu tutarlara ilave ödeme yapılmayacak. Milletvekilliğini bırakıp kabineye giren 4 bakan, bakan da milletvekilliğine göre ayda 589 lira 70 kuruş daha fazla ücret almış olacak.

PATRON BAKANLARA DA AYNI MAAŞ

Bakan maaşlarının netleşmesi, özellikle trilyonluk işlerini bırakıp dışarıdan bakanlık görevine gelen şirket sahibi patron bakanlara devlet yönetiminde ne miktar ücret ödeneceğine ilişkin merakı da ortadan kaldırdı. Buna göre ETS Tur'un sahibi Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Maya okullarının sahibi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Medipol hastaneleri sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kadın girişimci Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın devletten alacağı maaş 21 bin lira civarında olacak.


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Okuyucu Yorumları 78 yorum
BİR UYUZ FUTBOLCUNUN YILDA 1 MİLYON EURO (5 MİLYON TL) ALDIĞI DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE BU MAAŞ BENCE HİÇBİR ŞEYDİR...
futbolcunun maasi bizim wergilerimizle werilmiuor aradakai fark bu zaten kafan biraz calisirsa o fatki anlayabilirsin
Ölün ulan ölün Asgarî Ücretliler Modern Köleler
Klasik akepeli kafası, çalışmaz ama fikir söyler. Kendisine sorsan 1600 lira maaş alır 22bine az diyor.
@beydeba28 ONUN ADI MESLEK HER ADAM YAPAMAZ FUTBOLCU OLMAK KOLAY DEĞL ONA BUNA PARA VERMEKLE ONA BUNA KEK MAKARNA VEREREK ORAYA GELMEDİLER..
@blade_alev futbolcunun maaşını kulüp veriyor ama kulüplerinde vergi borcu siliniyor :( olan her türlü vatandaşa oluyor. o yüzden vatandaş olarak kimse kırmasın birbirini
@blade_alev futbolcunun maaşı nerden veriliyor sence. kulüp gelirleri mesela, bu gelirler nerden geliyor? taraftardan... peki bu kulüpler para yetmeyince ne yapıyor, kredi çekiyor, krediler ödenmiyor, arada sırada affa uğruyorlar, devlete zarar yazıyor, bu zararı kim ödüyor, o takımı tutmayan taraftar, bir maç izlemek için 300-500 tl bilet parasını kim ödüyor? TARAFTAR. evde maç izlemek istersen ne yapıyorsun, ayda 70-80 tl ye paket satın alıyorsun, bunu kim ödüyor? Taraftar... bu takımların milyonlarca lira vergisi doğuyor, bunu kim affediyor? DEVLET... bu vergi yükünü kim çekiyor? MİLLET...
@murat_kufa_1982 yani diyorsun ki, maden işçisi, demir döküm işçileri,su altı kaynakcıları,inşaat işçileri, yıllarını bilime vermiş profesörler, evde tek çocuğuna laf geçiremediğin halde 1000 lerce çocuğu eğiten öğretmenler, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları, kelle koltukta gezen polisler veya askerler için ayda 3-5.000 tl ye seçilmiş olan mesleklerden daha kıymetli futbolculuk. hemde 38 yaşında futbol için beş para etmeyecek duruma geldiklerinde trilyoner olacak kadar kıymetli olan bir sektör. **
@beydeba28 senin kafan çalışsa futbol takımlarının büyük gelirinin lig tv ve trt den aldıklarını bilirdin sonuçta o da bizim paramız değil mi güzel kardeşim
@blade_alev sen öyle san bak bakalım her yıl takımların trilyonlarca vergi sgk borçları siliniyor bu borç kimin borcu kimin cebinden çıkıyor bu paralar devletin alacağı para bunlar ne oluyor milletin cebinden kaynak aktarılıyor babasının hayrına kulüp başkanı olmuyorlar zatı muhteremler
Er askerlerede 100 lira aylık yeter harca harca bitmez
bunlar zaten fazlasıyla çıkaracak maaşlarını, ne gerek var para vermeye
size o para yetmez ki nasıl gecinecek siniz asgari ucretin 10 katı diğer yan gelir cabası ....
22 bin iyi para bana teklif gelse ben de düşünürdüm yani
@isorkum byu paraya bakanlık vekillik yapmam. yapamam.
@sahinimrez sanki onlarda bakanlık vekillik mi yapacaklar hepsi birer kukla var mı var desinler diye oradalar ödenen vergilerle dönen bir ekonomi üretmeyip tüketen bir ekonomi bu böyle ne kadar daha gider belli değil... işine gelen örgüte cemaate izin ver işine gelmeyenin mal varlığına el koy...
Yıl 1923. "paşam vekil maaşlarını düzenleyeceğiz ne kadar verelim?" atatürk: "öğretmen maaşlarını geçmesin." Mustafa Kemal Atatürk...
Ey benim güzel ülkem 1600 TL yi sen kabul ettin sürünmeye devam
Asgari ücretliler bunu beğendi.
Ne güzel Allah daha çok versin keşke 50 bin TL alsa maaş az alıyormuş üzüldüm 1600 TL askeri ücreti kabul Edip yaşam mücadelesi veren halkım düşünsün yazıkkk varlık içinde yokluk yaşıyoruz
Yiyin ağalar yiyin ..
Gezi olaylarında dolar 10 kuruş arttı diye protestocuları vatan haini ilan edenler, bu dandik kadro açıklandıktan sonra dolar 24 kuruş arttı. Dilinizi mi yuttunuz ?
@ata_ata_1997 KOÇUM SEN DAHA KÜÇÜKSÜN... GİT DEDENLERE SOR ÜLKE NE HALDEYDİ... BİŞEYLER ÖÜĞREN ONDAN SONRA GEL YORUM YAP...
@ata_ata_1997 ulan 24 kuruş doların %5 i yapar, bu ülke bir gecede dolarda %90 artışlar yaşadı be ( 1990-2002 arası hemde 3 kez), yaşın kaç koçum senin...
21 bin ne yaww verin 100 bin nolacak ki ekonomi super zaten herşey harika
aynı parayı asgari ücretli 1 yılda kazanamıyorsa bu bakanlarda bu parayı utanmadan sıkılmadan alıp ceylan derisi koltuklarda lüks arabalarda geziyolarsa partilerinin ismindeki "adalet" kelimesinin anlamına dözlüğü açıp bakmalarını öneririm.
bu kadar milletvekilinin içinde bakanlık yapacak yokda birde dışarıdan yandaş insanlaramı bakan diye bu kadar maaş ödenecek yazıklar olsun bu kafaya
Yetmez onlara 500 bin falan verin milletde açlıktan ölsün
yandık ki ne yandık sanayi ticaret bakanına bak kadın girişimci yani kosgeb ci bindik bi alamete gidiyoz kıyamete yuh ki ne yuh dolar 4.90 ı geçmiş hala dış güçler diyor 2016 aralık ayında dolar 2.68 falandı şimdi 4.90 yandık biz
yemedi degilmi askari ucret
vatandaş 1600 tl ,ye debelensin seni seçen vatandaş onlarca maaş + fırsatlar++++++artılar bitmez bizde rüyamızda martıları görürüz haa12 kiloluk mutfak tüpüde 107 lira olmuş debelen dur martıları görmeye devam
millette 3 kurus alsin
biatlarının sağlam olması için eskiden milletvekillerinden 500-600 tl fazla maaş alan bakanlara şimdi milletvekillerinden 3000-4000 tl fazla maaş verilmiş..yetkileriride duble arttırılmış ..yeni sistem kendi içinde kendisini korumak için getirilen yeni yasalarla kanunlarla korumaya alınmış..bu tür yönetimlerin demekrasi diye topluma yutturulmasıda ayrı bir sahte cilik aldatmacılık..bir kesim kaymağını yiyecek diğer kesimde o kaymağı üretecek..bu yönetimlerin adı siyasette çok farklı biliniyor..
benim bildiğim varansever akepeliler cehapeliler gibi değildir; vatan millet diyerek maaşlarını fakire fukaraya bağışlarlar...hele de bu patron olanlar...
Neden askeri ücret vermiyorsunuz milletvekili ve bakanlara ?? Neden dört sene milletvekilligi yapan terörist dahil tüm milletvekilleri emekli olabiliyor da biz neden 35 sene 40 sene çalışıp 65 yaşında emekli olabiliyoruz adalet hak hukuk bu mu bir akp seçmeni olarak bu durumlardan çok rahatsız oluyorum
Ben öğretmenim geçen ay 3087 lira net maaş yatmıştır. 12 saat çalışan asgari ücretliyi siz düşünün artık.
bence az ilk icraatları bu konu olsun, yazıktır bunlara, zam alıp şöyle 50.000 felan olsun asgari ücrete yada milletin alacağı maaşa gelince enflasyon deyip vermeyin sayın bakanlar !!!
cok az maaş alıyorlar yetmez bunlara maaş ;)
vay koyunlarım tamda meleme zamanı size bu yakışır
yiyin bakalim agalar pasalar yiyin.
evet asgari ücret 1600 tl bakan maaşı 21 bin tl maşallah . düşünün asgari ücretli ne yapsın
keşke 21 bin olsa danışmanı manışmanı derken 70 bin lira
askari ücretle çalışalardı ya bakalım nasıl olacakti
HAK EDERLERSE AZ BİLE ÖNCE ŞÜKÜR ETMEK GEREKİR
Tabi el altindan goturecekleri paralar hariç.asıl ganimet orada
temsil ödeneği kadar zam yapın la bari
az değil mi bu kadar çok asgari ücretlinin yaşadığı ülkede
5000 TL ye bakanlık yaparım , ilgilenenler araya bilir .
haram zehir zıkkım olsun diyorum ....onca asgari ücretli 4_5 kişilik ailesini geçindirmeye çalışan ay sonunu nasıl getiririz diye düşünen yetmedi ek işlere gitmek zorunda kalan insanların aldığı o küçücük parayla ; sabahtan akşama kadar koltuk çürüten başka bir halta yaramayan ancak ekranlarda birbirlerini yiyen bu işe yaramazların aldıkları maaşı düşünüyorum da diyorum haram zehir zıkkım olsun....bunlara bu maaşları layık gören zihniyete de yazıklar olsun...ALLAH size bunların hesabını elbet bir gün soracak....
@kaya_serdal_1986 asgari ücretliye acıma kardeşim bunu onlar istedi.daha beter olsunlar
Çok az bence bizim fabrikadaki genel müdür bile bunlardan fazla aliyor
DOLAR UÇMUŞ BUNLARIN UMRUNDA MI YAKINDIR KRİZ BÖYLE GİDERSE HERKES KAPAR DÜKKANI BAKALIM NELER OLACAK HA DIŞ GÜÇLERE DİKKAT BİZE OYNAYİLERRR YERSEN
çok az olmuş almanya bizi kıskanmalı maaşlar yükseltilsin aç kalmasınlar.hazine küçük eniştede o yüzden yüksek tutmaya gerek duymamışlardır.:)
milletvekillerinin emeklilik haklarını kaldırsınlar zaten hepsi zengin ihtiyacımı var erken emekliliğe her batandaş gibi yaşını beklesin
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