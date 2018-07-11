Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin yeni bakanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu! İşte patron bakanların maaşları!

Cumhurhurbaşkanlığı Hümet Sistemi'ne geçilmesi ile birlikte yeni kabinede yer alan 16 bakan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ödenecek maaş belli oldu.

Kamudaki çalışma sistemini sil baştan değiştiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, başbakan ve bakanların ödenek ve yolluklarını düzenleyen 3055 sayılı kanunun ismi, ‘Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun' şeklinde değiştirildi. Buna göre, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlara maaş ve temsil ödeneğinden oluşan aylık ücret verilecek.

MİLLETVEKİLİ ÖDENEK VE YOLLUĞUNA EŞİT OLACAK

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara verilecek maaş, milletvekili ödenek ve yolluğuna eşit olacak. Bu maaşa ilave olarak 5 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ayrıca temsil ödeneği verilecek.

HERKES KENDİ BÜTÇESİNDEN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile kabineyi oluşturan 16 bakan, göreve başladıkları 10 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 21 bin 150 lira maaş almaya başlayacak. Bu maaşa ayrıca temsil ödeneği olarak 589 lira 70 kuruş ödenecek. Böylece Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların eline aylık net 21 bin 739 lira 70 kuruş geçecek. Oktay'ın maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden, bakanların maaşı ise yönettikleri bakanlıkların bütçesinden ödenecek. Vekalet durumunda bu tutarlara ilave ödeme yapılmayacak. Milletvekilliğini bırakıp kabineye giren 4 bakan, bakan da milletvekilliğine göre ayda 589 lira 70 kuruş daha fazla ücret almış olacak.