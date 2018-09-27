Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Havalimanı açıklaması

Oktay, havalimanının sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline geleceğini belirterek, "Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye, sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır" dedi.

