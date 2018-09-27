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Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Havalimanı açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay: 'Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye, sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır' dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Havalimanı açıklaması

Oktay, havalimanının sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline geleceğini belirterek, "Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye, sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay yeni havalimanı istihdam

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
225 bin dayısı olana mı garibana mı
Bir o kadar kişi de ATATÜRK havaalanı kapanacağı için işsiz kalacak. Hatırlatmak istedim !
Şiddetli kuzey rüzgarlarına açık olan bu hava limanına uçaklar iniş-kalkış yapamayacaklar ve sık iptaller veya erteleme (rötar) işlemleri olacak. Yer seçimi yapılırken bunlar bence hiç dikkate alınmadı.
sudan sebeplerle attıklarıniz ne olucak hani sosyal devlet çocuklar haklar?
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