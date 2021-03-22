Cumhuriyet altını ne kadar? Bugün Cumhuriyet altını ne kadar oldu, yükseliş devam ediyor mu?

Döviz kurları ve altının fiyatları 22 Mart 2021 gece yarısı belli oldu. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası Başkanı'nın değişiminden sonra Asya piyasalarının açılması ile dolar ve altın büyük bir yükseliş yaşadı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

22 Mart 2021 gecesinde Asya piyasalarının açılması ile Euro ve Dolara paralel olarak gram altın da çok sert bir yükseliş yaşadı.

Cuma gününün gecesi 2.704,97 Türk Lirası olan tam altın, gece yaşanan yükseliş ile 3.178,62 Türk Lirası seviyelerini gördü. Bir gecede yaklaşık 700 Türk Lirası değer kazanan cumhuriyet altını, günün ilerleyen saatlerinde düşmeye başladı.

CUMA GÜNÜ CUMHURİYET ALTINI NE KADARDI? Cumhuriyet altını, cuma gününe büyük bir düşüş ile başlamıştı. Daha sonra dengelenen cumhuriyet altını 19 Mart 2021 Cuma günü 2.704,97 Türk Lirasında dengelendi. Cuma günü cumhuriyet altınının alışı 2.638,00 Türk Lirası; satışı ise 2.679,00 Türk Lirası oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını bugünkü sert yükselişinin ardından düşmeye devam ediyor. Cumhuriyet altınının şu anda alış fiyatı 2.888,11 Türk lirası; satış fiyatı ise 2.913,77 Türk lirası bandında seyrediyor.

TAM ALTIN NE KADAR? 22 Mart Pazartesi günü tam altın 3.092,985 Türk lirası seviyesine kadar çıktı. Şu anda tam altın 2.792,93 Türk lirasından alınırken tam altının satış fiyatı ise 2.827,52 Türk lirası oldu. Bu durumda tam altın %7.57 artmış durumda.

YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın ise 19 Mart itibariyle 1.332,00 Türk Lirasından alıcı buluyordu. Dün gece itibariyle büyük bir yükseliş yaşayan yarım altının alış fiyatı ise 1.376,00 Türk Lirasına geldi. Satış fiyatı 1.437,00 Türk Lirası olarak açıklandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 19 Mart Cuma günü 669 Türk Lirası olan çeyrek altın, 22 Mart itibariyle 687 Türk Lirası seviyelerine geldi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 720 Türk Lirası.

GRAM ALTIN NE KADAR? 22 Mart 2021 günü Gram Altın 435,18 Türk Lirasından alınırken 435,26 Türk Lirasından satılıyor. Altın, şu anki haliyle %7,52 değer kazanmış durumda.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? Birçok analist, gram altındaki bu yükselişi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın değişimine bağlıyor. Son değişim ile Merkez Bankası, 20 ayda 4 farklı başkan ile yönetilmiş oluyor.

Asya'daki piyasaların açılması ile ilk kotasyonlarda dolar, TL üzerinde %16'lık bir yükseliş yaşadı. 21 Mart 2021 akşamı saat 21.30 sularında dolar 8,3880 Türk lirasına kadar yükseldi.

BAKAN ELVAN "TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEDİ Hazine ve Maliye Bakanı olan Lütfi Elvan, serbest piyasaların mekanizmasında herhangi bir taviz vermenin kesinlikle söz konusu olmadığını, olamayacağını belirtti ve "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." dedi.

Bakan Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklama ile makroekonomik istikrarın en büyük ön koşullarının finansal istikrar ve fiyat istikrarı olduğunu açıkladı.

Eğer fiyat ve finansal istikrar yoksa kaliteli, güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin mümkün olmadığını belirten Lütfi Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.