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Cumhuriyetin 4. şeker fabrikası blok satıştan çıkarıldı

02 Mart 2018 14:29

Tokat TSO Başkanı Ahmet Arat oluşturdukları Ortak Girişim Grubu'nun girişimleri sonrası Turhal Şeker Fabrikası'nın blok satıştan çıkarıldığını belirterek, "Ayrı satışa sunularak, Tokatlıların bu fabrikayı satın almalarına imkân sağlanmıştır" dedi.

Cumhuriyetin 4. şeker fabrikası blok satıştan çıkarıldı

 Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)ve ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin öncülüğünde oluşturulan Ortak Girişim Grubu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikası ile ilgili basın açıklaması yaptı.

 
Tokat TSO Başkanı Ahmet Arat başkanlığında sosyal tesislerde düzenlenen basın toplantısına Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yalçın Bekler, kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
 
Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmemesini ve bu ihalenin iptal edilmesini arzu ettiklerini ifade eden TSO Başkan Arat, "Bu bağlamda gerek Turhal Şeker Fabrikamızın özelleştirme kapsamından çıkarılması, gerekse bunun mümkün olamaması durumunda hükümetimizin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik politik tercihinde Tokat'a bir ayrıcalık sağlaması için yerel siyasi otorite, ticaret odaları, Pancar Ekicileri Kooperatifi, yerel yönetimler olarak her türlü girişimde bulunulmuştur ve ihale sürecine girilmiş olmasına rağmen bu girişimlerimiz halen de sürdürülmektedir. Bugün geldiğimiz noktada, Turhal Şeker Fabrikası blok satıştan çıkarılmış ve ayrı satışa sunularak, Tokatlıların bu fabrikayı satın almalarına imkan sağlanmıştır" dedi.
 
1934 yılında ve Cumhuriyet döneminin 4. şeker fabrikası olma özelliğindeki Turhal Şeker Fabrikası'nın 11 Nisan'da açık artırma yöntemi ile ihale edilerek satışa sunulacağını kaydeden Arat şöyle konuştu:
 
"Şeker fabrikaları bu ülkeyi seven ve değerini bilenler için 'Misak-ı Milli'dir. Bu bağlamda bizler, bu anlayıştan yola çıktık ve bir Ortak Girişim Grubu oluşturmak suretiyle pozisyonumuzu, her türlü gelişmeye hazırlıklı olmak üzerine almaya çalışıyoruz. Söz konusu Ortak Girişim Grubu çalışmaları Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifinin kılavuzluğunda yürütülecektir. Turhal Şeker Fabrikasının Tokatlılar tarafından satın alınabilmesi, yöre ve ülke ekonomisine katlı sağlaması için her türlü desteği, mücadeleyi, uğraşıyı, çabayı gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde vereceğiz."
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