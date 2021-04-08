CVC’nin Toshiba teklifinin detayları ortaya çıkmaya başladı

Konuya yakın kaynaklar, CVC Capital Partners’in Toshiba'yı 20.8 milyar dolara satın almak için yerel yatırımcılarla görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Bloomberg'te yer alan habere göre, ismini vermek istemeyen kaynaklar sermaye fonunun teklif için Japon kurumlara ulaştığını bildirdi.

Bir kaynak CVC'nin satın almanın finansmanı için bankalarla görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Görüşmelerin devam ettiği ve henüz nihai bir karar alınmadığı ifade edildi.

Toshiba CVC'den teklif aldığı haberini dün doğrulamıştı. İsmini vermek istemeyen bir yetkili şirketin hisse başına 5000 yen teklif sunduğunu, böylece toplam değerin yaklaşık 2.28 trilyon yen (20.8 milyar dolar) olacağını belirtmişti.

CVC bu yıl yine ünlü Japon kozmetik markası Shiseido'yu da 1.5 milyar dolara satın almıştı.



