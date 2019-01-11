CW Enerji konkordato talebini geri çekti

Şirketten yapılan açıklamada, CW Enerji'nin daha önce konkordatoya gitme kararında, piyasadaki daralma, değişen koşullar ve üçüncü kişilerden alacakların zamanında tahsil edilememesi nedeniyle kısa vadeli yükümlülükleri yerine getirmekte zorluk yaşanabileceği öngörüsünün etkili olduğu kaydedildi.

Şirketin, dış etkenlerin de katkısıyla yaşanılan ekonomik zorlukların bir yansıması sonucunda, 16 Ekim 2018 tarihinde Antalya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulunarak, 17 Ekim 2018 tarihinde "Geçici Mühlet Kararı" alındığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz kendi kontrolü dışında bulunan sebepler ile yaşadığı bu dönemi, tüm kreditör bankalarımızın, piyasa tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, başvuru süreci içerisinde çalışmalarımızı gözetleyen ve denetleyen mahkemenin ve hukuk ve finans danışmanlarımızın özverili ve anlayışlı çalışma ve yaklaşımlarının da katkılarıyla güçlenerek atlatmış ve bu süreci çok iyi yöneterek nakit akışındaki olumsuzlukları gidermiştir. Son 5 yılda sergilediğimiz etkileyici büyümeyi bu süreçte dahi devam ettirmeyi başardık. Sonuç olarak, tüm bu olumlu gelişmeleri ve şirketimizin tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiğini ve getirmeye devam edebileceğini değerlendiren yönetim kurulu, hukuk ve finans danışmanlarımızın da görüşlerini dikkate alarak, konkordato başvurumuzdan feragat etmeyi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, mahkemeye yaptığımız başvuru sonucunda şirketimiz hakkındaki geçici mühlet kararı ve konkordato süreci 07 Ocak 2019 tarihinde sonlandırılmıştır." KAYNAK:AA

