FİNANS
  4. DAİB 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı

DAİB 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu üyesi Ethem Tanrıver, 2019 yılı ihracat verilerini paylaştı, 2020 hedeflerini açıkladı.Palandöken Kayak Merkezi’nde bir otelde düzenlenen kahvaltı programında ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya gelen DAİB Yönetim kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 2019 yılında birliğe bağlı firmalar tarafından 1 milyar 842 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, 2020 yılında hedeflerinin bu rakamı 2.1 milyar dolara çıkarmak olduğunu belirtti.DAİB’in, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla; 4 Mart 1937’de kurulan Türkiye’nin ilk İhracatçı Birliği olduğunu dile getiren Tanrıver, “Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van DAİB’in hizmet bölgesi illeridir.

DAİB 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu üyesi Ethem Tanrıver, 2019 yılı ihracat verilerini paylaştı, 2020 hedeflerini açıkladı.
Palandöken Kayak Merkezi’nde bir otelde düzenlenen kahvaltı programında ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya gelen DAİB Yönetim kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 2019 yılında birliğe bağlı firmalar tarafından 1 milyar 842 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, 2020 yılında hedeflerinin bu rakamı 2.1 milyar dolara çıkarmak olduğunu belirtti.
DAİB’in, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla; 4 Mart 1937’de kurulan Türkiye’nin ilk İhracatçı Birliği olduğunu dile getiren Tanrıver, “Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van DAİB’in hizmet bölgesi illeridir. Bununla birlikte, halihazırda Türkiye’nin bölge dışı diğer tüm illerinden üyemiz bulunmaktadır. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin toplam üye sayısı 27 bin 945 olup, bunlardan 8 bin 52’si açıktır. 2019 yılında ihracat yapan firma sayısı 2 bin 657 iken 2019 yılında DAİB’e yeni üye olan firma sayısı 401 olmuştur. Yine 2019 yılında DAİB’e bağlı 201 firmaya Yeşil Pasaport verildi” diye konuştu.
DAİB tarafından yürütülen UR-GE projelerinin sayıca arttırılması ve kalite anlamında iyileştirilmesi yönünde 2019 yılında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren DAİB Başkanı Tanrıver, “Hâlihazırda Doğaltaş, Mobilya, Yapı Kimyasalları ve Meyve Sebze sektörlerinde 4 aktif Ur-Ge projemiz mevcut olup (toplam 84 firma-17’si Erzurum firması), 2020 yılında yeni projelerle yoğun yurt dışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştireceğiz. İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına, dış ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Birliğimiz görev bölgesinde yer alan 14 akredite ilde, ihracatçı firmalara yönelik olarak yaklaşık 1000 firma temsilcisinin katılımıyla 20’yi aşkın eğitim faaliyeti gerçekleştirildi” diye konuştu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin ikincisi olan “TİM Doğu Anadolu Meclisi” 2019 yılı içerisinde Erzurum’da gerçekleştirildiğini kaydeden Tanrıver, “Bini aşkın firmamızı yerinde ziyaret ettik, bölge illerinde yaptığımız toplantılarla ihracatçılarımızın sorunlarını yerinde gördük ve dinledik. Hedefimiz ihracat oranımızı en üst seviyeye çıkarmak” dedi.
DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, 2019 yılında yaşanan ekonomik kriz, bölge ve komşu ülkelerde yaşanan sorunlar nedeniyle arzu edilen seviyeyi yakalayamadıklarını ifade ederek, “Bu süreçte ihracatın önemi giderek artıyor. Ancak üretmeden ihracat olmuyor. İhracatın en büyük alt yapısı üretmekten geçiyor. Üretimi artırmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Irak, Azerbaycan, Nahcıvan, İran, İsrail, Libya, Gürcistan ve Almanya ihracat yaptığımız ülkeleri başında geliyor. Birlik olarak 5 ilde irtibat bürolarımız vardı. Bu yıl Elazığ ve Batman olmak üzere iki yeni irtibat bürosu da daha ekleyeceğiz. Bir önceki yıla oranla 2019 yılı ihracatımızda yüzde 4 büyüme sağlandı. Bu oranı 2020 yılında hem rakam olarak, hem ülke sayısı olarak hem de ihracat yapan firma sayısı olarak artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Tanrıver, DAİB olarak yeni hizmet binası inşaatına 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde başlandığını da hatırlatarak çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

DAİB 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Elektronik ticarette 'güven damgası' dönemiElektronik ticarette 'güven damgası' dönemi
Şirketler Turkcell Enerjim servisiyle yüzde 15 tasarruf edecekŞirketler Turkcell Enerjim servisiyle yüzde 15 tasarruf edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Altın fiyatlarında rekor!

Altın fiyatlarında rekor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması

Cep telefonu alacaklar dikkat! Yönetmelik değişti

Cep telefonu alacaklar dikkat! Yönetmelik değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB - TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi

MB - TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi

’Rekortmen’ başkan çarşı-pazar gezip vatandaşa hesap verdi

’Rekortmen’ başkan çarşı-pazar gezip vatandaşa hesap verdi

Bursa’da yılın ilk fuarı Junioshow

Bursa’da yılın ilk fuarı Junioshow

Mahkemeden emsal karar! Engelli vatandaş MTV'nin iptali için açtığı davayı kazandı

Mahkemeden emsal karar! Engelli vatandaş MTV'nin iptali için açtığı davayı kazandı

BCCT Başkanı Chris Gaunt’a Britanya İmparatorluğu Nişanı

BCCT Başkanı Chris Gaunt’a Britanya İmparatorluğu Nişanı

Kuyumcu esnafı altın fiyatlarının yükselmesini Süleymani olayına bağladı

Kuyumcu esnafı altın fiyatlarının yükselmesini Süleymani olayına bağladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.