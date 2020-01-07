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  4. DAİB üyeleri geçen ay 171 ülkeye 165 milyon dolarlık ihracat yaptı

DAİB üyeleri geçen ay 171 ülkeye 165 milyon dolarlık ihracat yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver: - "İhracattaki artışımız bizlere onur ve gurur veriyor. Ülkemizin ihracat hacmi giderek artıyor"

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca 2019 yılının Aralık ayında yapılan ihracat, 2018'in aynı ayına göre yüzde 6,16 artarak 165 milyon 134 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yılın aralık ayında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB üyesi firmaların 2019 Aralık ayı ihracatı, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 6,16'lık artışla 165 milyon 134 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda ihracatın en fazla arttığı alanlar, sanayi, mobilya, kağıt ve orman ürünleri oldu.

DAİB üyeleri söz konusu dönemde sanayi ürünlerinde 121 milyon 157 bin dolar, tarım ürünlerinde 36 milyon 13 bin dolar, madencilik sektöründe ise 7 milyon 963 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 22 milyon 358 bin dolar ile otomotiv sektörü alırken, bunu 21 milyon 149 bin dolar ile mobilya, 20 milyon 949 bin dolar ile de makine sektörleri takip etti.

Tarım ürünleri ihracatında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 2 milyon 845 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 5 milyon 960 bin dolar, meyve sebze mamullerinden 2 milyon 706 bin dolarlık gelir elde edildi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerini ihracatı bu dönemde yüzde 42 artarak 21 milyon 676 bin dolara çıktı.

- Yılın son ayında en çok ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin geçen yılın aralık ayında en fazla ihracatı 47 milyon 700 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 10 milyon 913 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 8 milyon 686 bin dolarla İran, 6 milyon 910 bin dolarla Almanya, 5 milyon 147 bin dolarla Libya izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, ihracatta önceki yıllara göre artış yaşandığını söyledi.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını anlatan Tanrıver, "İhracattaki artışımız bizlere onur ve gurur veriyor. Amacımız bölgemizdeki ihracatı artırmak. İhracatımız arttıkça illerimiz ekonomik ve sosyal olarak her anlamda daha da kalkınacaktır" dedi.

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