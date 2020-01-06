DAİB yeni yılda 2,1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 2020 yılında 2,1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi de olan Tanrıver, kentteki bir otelde "2019 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı"nda, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ilde faaliyet yürüten DAİB'in geçen yılki ihracat verileri ve yeni yıldaki hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Yeni yılın Erzurum, bölge ve ülke açısından güzel ve olumlu geçmesini, ülkeye huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Tanrıver, DAİB'in 1937 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ihracatçı birliği olduğunu aktardı.

Tanrıver, DAİB'in 27 bin 945 üyesi bulunduğunu ve bunlardan 8 bin 52'sinin açık üye olduğunu belirterek, "Üyelerimiz istediği zaman DAİB üzerinden ihracat yapabilecek durumdalar. Birliğimizin ana amaç ve görevi ihracatın sağlıklı şekilde artması ve bu yönde hizmet vermektir. Ticaret alım heyetleri, fuar katılımları, UR-GE projeleri, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ve İhracata yönelik her alanda ihracatçılarımızın yanındayız." dedi.