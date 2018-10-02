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DAION ile reklamda değişim başlıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

CDN ve yazılım şirketi Erstream, dijital yayınlarda Dinamik Reklam Yerleştirme ve Sosyal İçerik Platformu DAION’u dünyaya duyuruyor.

DAION ile reklamda değişim başlıyor!

Video dağıtım çözümleri sağlayan, lider CDN ve yazılım şirketi Erstream, dijital yayınlarda Dinamik Reklam Yerleştirme ve Sosyal İçerik Platformu DAION’u dünyaya duyuruyor. Video reklamlarını hedefli reklam ile değiştirme opsiyonu sağlayan DAION’un sektör temsilcilerine sunacağı hizmetler, Hollanda İstanbul Konsolosluğu’nda gerçekleştirilen lansmanda tanıtıldı. Dev organizasyonda, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden katılan medya, iletişim, internet ve teknoloji sektörlerinden üst düzey katılımcılar yepyeni bir reklam mecrası ile tanıştıkları için mutlu ve heyecanlı olduklarını belirttiler.

M. Serdar Kuzuloğlu’nun sunumuyla gerçekleşen DAION Lansmanı’nda, sahnede DAION’u tüm detaylarıyla katılımcılara aktarmak üzere konuşan Erstream’in Kurucu CEO’su Uğur Kalaba’nın yanı sıra, IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun da değerli yorumlarını paylaştı.

Rekabetin çok hızlı olduğu günümüz medya dünyasında, reklam gelirleri kritik önem taşıyor. Her geçen gün gelişmekte olan iletişim teknolojilerini büyük bir hızla hayatlarına katan izleyiciler, izleme alışkanlıklarını dijital mecralara taşıyor. Öte yandan izleyiciler, dijital mecralarda içerikleri satın almak yerine çoğunlukla ücretsiz servislere yöneliyorlar. Bu yönelim karşısında platformlar, yeni reklam yayınlama seçeneklerine ve mecralarına ihtiyaç duyuyorlar.

DAION, televizyon reklamlarını hedefli reklam ile değiştirme fırsatı sunuyor

DAION, televizyon kanalları ve medya platformlarına, dijital canlı yayınları sırasında kullanıcı deneyimine müdahale etmeden video reklamlarını, hedefli reklam ile değiştirme opsiyonu sağlıyor.

DAION ile, televizyon yayınlarını canlı olarak dijital mecralardan izleyen izleyicilerin her biri, sıra reklam kuşağına geldiğinde kendi ilgi alanlarına göre farklı reklamlar izleyebiliyor.

DAION Teknolojisi

Playout seviyesinde bir reklam belirtecine ihtiyaç duymadan, video alanlarını tanıyabilen yapay zeka tabanlı bir görüntü işleme teknolojisi kullanan DAION, platformlar ve televizyon kanallarının kullandığı görüntü işleyicileri, İçerik Dağıtım Ağı (CDN) ve reklam sunucularından bağımsız olarak da orta katmanda bir aşama olarak konumlandırılabiliyor.

Korsan yayınlara karşı Fişleme ve Filigranlama desteği

OTT platformlarına korsan yayıncılık ile mücadelelerinde de destek sağlayan DAION; servis edilen yayının korsan yayıncılar tarafından yayınlandığı durumlarda korsan yayının takibi için Fişleme (fingerprinting) ve Filigranlama (Watermarking) desteği gibi benzersiz özellikler de sağlıyor.

DAION sayesinde Sosyal Medya Yayıncılığı da, OTT platformlarının gelirlerini artırmaları ve rekabette birkaç adım öne geçmeleri anlamında büyük önem taşıyor.

DAION, Catch UP TV ya da Sosyal Medya Video platformlarına, DAION Social arabirimi üzerinden içerik paylaşımını da mümkün kılmasıyla dikkat çekiyor. Video içerik kurgusu ve otomatik reklam tespit gibi güçlü özellikleri ile yayıncılar, içeriklerini DAION üzerinden Youtube, Twitter ve Facebook gibi platformlarda ya da kendi OTT servislerinde, 1 dakikadan daha kısa sürede yayına hazır hale getirerek paylaşabiliyorlar.

Erstream CCO’su Özge Gülşen Doğan, DAION ile ilgili açıklamalarında; “pazarda tamamlayıcı olmaya çalışıyor ve müşteriyi en doğru içerikle, en doğru zamanda ve en uygun teknolojiyle buluşturmak için Ar&Ge ve destek faaliyetlerine kesintisiz devam ediyoruz” diyor.

MySAT GO OTT Platformu’nda DAION İmzası

Erstream, global teleport devi Jordan Media City (JMC) ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde dünya genelinde en çok talep edilen ARAP, Yunan ve İtalyan kanallarının dağıtımını gerçekleştiren IND için MySat GO OTT platformunu DAION ile yayına çıkardı.

Mysat GO, dünya genelinde en çok talep edilen genel eğlence, film, haber, müzik ve dini içerikli Arapça canlı TV kanalları ve geniş video kütüphanesi ile Avustralya başta olmak üzere, APAC, Canada ve Brezilya’daki abonelerine servis veriyor.

DAION sayesinde MySat GO, operatöre gerek duymayan video iş akışları ve Dinamik Reklam Yerleştirme, Timeshifting, Catch Up TV, Network PVR gibi benzersiz özellik ve yetenekler sunan 60’ın üstünde canlı kanalı kolayca yönetiyor.

JMC’nin OTT Proje Müdürü Imad Alawawdah, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; MENA, AFRICA, LATAM ve APAC pazarlarındaki OTT platformlarına Pazar şartlarına daha iyi adapte olabilen servisler geliştirmeye devam ettiklerini ve DAION’un bu alanda çığır açacak bir ürün olacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
video dijital yayın reklam

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