DAION ile reklamda değişim başlıyor!

Video dağıtım çözümleri sağlayan, lider CDN ve yazılım şirketi Erstream, dijital yayınlarda Dinamik Reklam Yerleştirme ve Sosyal İçerik Platformu DAION’u dünyaya duyuruyor. Video reklamlarını hedefli reklam ile değiştirme opsiyonu sağlayan DAION’un sektör temsilcilerine sunacağı hizmetler, Hollanda İstanbul Konsolosluğu’nda gerçekleştirilen lansmanda tanıtıldı. Dev organizasyonda, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden katılan medya, iletişim, internet ve teknoloji sektörlerinden üst düzey katılımcılar yepyeni bir reklam mecrası ile tanıştıkları için mutlu ve heyecanlı olduklarını belirttiler. M. Serdar Kuzuloğlu’nun sunumuyla gerçekleşen DAION Lansmanı’nda, sahnede DAION’u tüm detaylarıyla katılımcılara aktarmak üzere konuşan Erstream’in Kurucu CEO’su Uğur Kalaba’nın yanı sıra, IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun da değerli yorumlarını paylaştı. Rekabetin çok hızlı olduğu günümüz medya dünyasında, reklam gelirleri kritik önem taşıyor. Her geçen gün gelişmekte olan iletişim teknolojilerini büyük bir hızla hayatlarına katan izleyiciler, izleme alışkanlıklarını dijital mecralara taşıyor. Öte yandan izleyiciler, dijital mecralarda içerikleri satın almak yerine çoğunlukla ücretsiz servislere yöneliyorlar. Bu yönelim karşısında platformlar, yeni reklam yayınlama seçeneklerine ve mecralarına ihtiyaç duyuyorlar.

DAION, televizyon reklamlarını hedefli reklam ile değiştirme fırsatı sunuyor DAION, televizyon kanalları ve medya platformlarına, dijital canlı yayınları sırasında kullanıcı deneyimine müdahale etmeden video reklamlarını, hedefli reklam ile değiştirme opsiyonu sağlıyor. DAION ile, televizyon yayınlarını canlı olarak dijital mecralardan izleyen izleyicilerin her biri, sıra reklam kuşağına geldiğinde kendi ilgi alanlarına göre farklı reklamlar izleyebiliyor. DAION Teknolojisi Playout seviyesinde bir reklam belirtecine ihtiyaç duymadan, video alanlarını tanıyabilen yapay zeka tabanlı bir görüntü işleme teknolojisi kullanan DAION, platformlar ve televizyon kanallarının kullandığı görüntü işleyicileri, İçerik Dağıtım Ağı (CDN) ve reklam sunucularından bağımsız olarak da orta katmanda bir aşama olarak konumlandırılabiliyor. Korsan yayınlara karşı Fişleme ve Filigranlama desteği OTT platformlarına korsan yayıncılık ile mücadelelerinde de destek sağlayan DAION; servis edilen yayının korsan yayıncılar tarafından yayınlandığı durumlarda korsan yayının takibi için Fişleme (fingerprinting) ve Filigranlama (Watermarking) desteği gibi benzersiz özellikler de sağlıyor.

DAION sayesinde Sosyal Medya Yayıncılığı da, OTT platformlarının gelirlerini artırmaları ve rekabette birkaç adım öne geçmeleri anlamında büyük önem taşıyor. DAION, Catch UP TV ya da Sosyal Medya Video platformlarına, DAION Social arabirimi üzerinden içerik paylaşımını da mümkün kılmasıyla dikkat çekiyor. Video içerik kurgusu ve otomatik reklam tespit gibi güçlü özellikleri ile yayıncılar, içeriklerini DAION üzerinden Youtube, Twitter ve Facebook gibi platformlarda ya da kendi OTT servislerinde, 1 dakikadan daha kısa sürede yayına hazır hale getirerek paylaşabiliyorlar. Erstream CCO’su Özge Gülşen Doğan, DAION ile ilgili açıklamalarında; “pazarda tamamlayıcı olmaya çalışıyor ve müşteriyi en doğru içerikle, en doğru zamanda ve en uygun teknolojiyle buluşturmak için Ar&Ge ve destek faaliyetlerine kesintisiz devam ediyoruz” diyor. MySAT GO OTT Platformu’nda DAION İmzası Erstream, global teleport devi Jordan Media City (JMC) ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde dünya genelinde en çok talep edilen ARAP, Yunan ve İtalyan kanallarının dağıtımını gerçekleştiren IND için MySat GO OTT platformunu DAION ile yayına çıkardı.