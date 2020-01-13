FİNANS
  4. Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü

Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 21:09 | Son Güncelleme

Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Dakar Rallisi'nde, Wahdi Al Dawasir ile Wahdi Al Dawasir arasında koşulan 477 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 31 saat 56 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.

Red Bull açıklamasına göre, dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi.

Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol katedeceği Dakar Rallisi'nde 8'inci gün heyecanı da noktalandı. Wahdi Al Dawasir - Wahdi Al Dawasir arasında koşulan 477 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 31 saat 56 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.

Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kaptırmadı. En yakın rakibinden 27 dakika 6 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, 8 gün sonunda elde ettiği 34 saat 31 dakika ve 43 saniye ile liderliğini korudu.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde dokuzuncu gün, Wahdi Al Dawasir ile Haradh arasında koşulacak. 410 kilometrelik parkur da dahil olmak üzere Dakar Rallisi her gün "RedBull.com.tr/dakar2020" adresinden takip edilebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Borsa günü yükselişle tamamladıBorsa günü yükselişle tamamladı
Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza GünüParahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dakar Rallisi, Red Bull,

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

Banka müdürünün tavsiyesi üzerine başladı

Banka müdürünün tavsiyesi üzerine başladı

Uzmanlar daha da artacağını tahmin ediyor

Uzmanlar daha da artacağını tahmin ediyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza Günü

Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza Günü

Bakan Albayrak: Risk primi son 20 ayın en düşük seviyesinde

Albayrak açıkladı: Son 20 ayın en düşük seviyesinde

Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı

Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.