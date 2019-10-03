FİNANS

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın meşhur kestane şekerinin yapıldığı kestaneler Uludağ’ın eteklerindeki ağaçlardan toplanmaya başladı.

20 Eylül itibariyle erkenci çeşitlerde hasadı başlanan kestanenin bu yıl rekoltesi gal arısının verdiği zarar sebebiyle azaldı. Geçen yıl 6 ilâ 10 liradan dalında satılan kestane bu sene 10 ilâ 20 liradan satılıyor. Kuruyan kestane ağaçları sebebiyle rekolte her yıl düşüyor. Bu rakamın pazarda vatandaşa daha yüksek fiyattan yansıması bekleniyor. Ellerine metrelerce uzunluğundaki sırıkları alan kestane dökücüleri, onlarca metre yükseklikteki ağaçlara büyük bir ustalıkla çıkarak kestaneleri düşürüyor. Dikenli bir kozanın içinde bulunan kestaneler yere düşünce toplayıcılar tarafından tanesi ayrılanlar toplanıyor. Dikenli kozasından ayrılmayanlar ise çuvallara konup üstü eğrelti otuyla örtülüyor. Burada 15 gün bekledikten sonra dikenli kozalarından ayrılan kestaneler satışa sunuluyor. Dalında kilosu 10 liradan satılan kestane mangalda 70 liradan satılıyor.

Bu yıl kestane hasadına başlayan Osmangazi ilçesine bağlı Gümüştepe köyü sakinleri, “Kestane hasadına başladık. Kestane hasadı oldukça meşakkatli. Kabukları dikenli olduğu için toplamak zor. Bu sene kestaneyi 10 ilâ 20 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Kestane ağaçlarımız hastalık sebebiyle her geçen gün kurumakta, bu da rekolteyi düşürüyor” dedi.

KAYNAK:İHA

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Motorine 14 kuruş indirim Motorine 14 kuruş indirim
Kimyada 9 aylık ihracat 15 milyar doları aştıKimyada 9 aylık ihracat 15 milyar doları aştı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mangal Kestane fiyat

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Motorine 14 kuruş indirim

Motorine 14 kuruş indirim

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapım aşamaları böyle görüntülendi

Tamamlandığında trafik rahatlayacak!

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Motorine 14 kuruş indirim

Motorine 14 kuruş indirim

Kimyada 9 aylık ihracat 15 milyar doları aştı

Kimyada 9 aylık ihracat 15 milyar doları aştı

TZOB, eylül ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı

TZOB, eylül ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı

TEB 'Hoş Geldin' Kredisi faizini yüzde 1,18’e indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.