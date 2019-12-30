Damızlık sığır yetiştiricileri 2020'den umutlu

Özcan, 2019'un ilk çeyreğinde yem fiyatları ve diğer girdi maliyetlerindeki artışa dikkati çekerek, "Bunların yanı sıra sektörümüzdeki belirsizlikler ve ülkemiz üzerinde oynan ekonomik oyunlar sonucu yaşanan fiyat istikrarsızlıkları nedeniyle üreticimiz maalesef dişi hayvanlarını kestirerek işletmesini ayakta tutmaya çalıştı. Tedbir için alınan kararlardan sonra dişi hayvan kesiminin az da olsa önüne geçildi." diye konuştu.

Üreticilerin zor bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Özcan, süt fiyatının revize edilmesinin ve süt tozu müdahalesinin üreticiyi bir nebze de olsa rahatlattığını söyledi.

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, hayvan ithalatının önüne geçilmesi ve dişi hayvan kesiminin engellenmesi açısından gelecek yıldan umutlu olduklarını belirterek, "Hayvancılıkta kendimize yeter hale geleceğimizi düşünmek bizleri heyecanlandırıyor." dedi.

- "Şura kararları uygulanmalı"

3. Tarım ve Orman Şurası'nda alınan kararların uygulanmasının sektör açısından önemine de değinen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan ithalatın önüne geçilmesi ve dişi hayvan kesiminin engellenmesi noktasında 2020 yılından umutluyuz. Hayvancılıkta kendimize yeter hale geleceğimizi düşünmek bizleri heyecanlandırıyor. Cumhurbaşkanımız, 3. Tarım ve Orman Şurası'nda bu konuya özellikle işaret etti. İthalatın yapılmaması gerektiğini ithalatı önleyip kendimize yeter hale gelmeyi ve hatta ihracat yapan bir ülke olma yolunda adım atmamız gerektiğini söyledi. Biz yetiştiriciler için umut dolu bu sözler 2020 yılına daha aydınlık bakmamıza sebep oldu."

Özcan, ülke ekonomisine faydalı olmak adına üreticilere yararlı olacak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığıyla sık sık bir araya geldiklerini ve sorunlara çözüm aradıklarını sözlerine ekledi.

