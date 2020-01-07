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  4. Danimarkalı şirket Türk ortağıyla rüzgar ekipmanı üretecek

Danimarkalı şirket Türk ortağıyla rüzgar ekipmanı üretecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Danimarkalı Resolux Group'un Türk firması ortaklığıyla kurduğu "Resolux Türkiye" rüzgar türbini iç aksamı üretmeye hazırlanıyor - Resolux Türkiye Müdürü Okan Uykan: - "Uzun vadede doğrudan yabancı yatırım anlamına gelen bu ortaklık sektörümüze örnek olacak ve heyecan getirecek" - "2020 yılı sonuna kadar 200 türbinin iç aksam tedarik hizmeti sağlamayı hedefliyoruz" - "Ocak ayı sonuna doğru üretime geçmeyi planlıyoruz"

İZMİR (AA) - EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU - Danimarka merkezli Resolux Group, Bayramoğlu şirketiyle kurduğu "Resolux Türkiye" ortak girişimiyle rüzgar türbini iç aksamı üretecek.

Söz konusu ortaklıkla, Resolux Group'un resmi olarak faaliyet gösterdiği Danimarka, Belçika, ABD, Çin, Güney Kore, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkeler arasına Türkiye de eklenmiş olacak.

Resolux Türkiye Müdürü Okan Uykan, AA muhabirine, geçen yılın başında aldıkları ortak girişim kararının haziranda resmiyet kazandığını ifade etti.

Uykan, ortak girişim yapısı sayesinde Bayramoğlu'nun ürün ve hizmet portföyünü genişleterek, tam entegre üretim ve tedarik üssü haline geleceğini, Resolux Group'un ise Türkiye'yi üretim üssü haline getirerek daha rekabetçi olmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'de türbin içi aksam üretmeyi hedeflediklerini belirten Uykan, şunları kaydetti:

"Odak noktalarımız arasında, kablo gruplama, aydınlatma ürünleri, çeşitli panolar, e-modül, asansör, paketleme, ürün değişim hizmetleri var. Üretim yeri olarak Bursa ve İzmir planlanıyor. 2020 yılı sonuna kadar 200 türbinin iç aksam tedarik hizmeti sağlamayı hedefliyoruz. Gelecek yıl bu rakamı iki katına çıkarmak istiyoruz. Ocak ayı sonuna doğru üretime geçmeyi planlıyoruz."

- "Türkiye global pazarda söz sahibi olmaya başladı"

Uykan, Türkiye'nin rüzgar piyasasındaki gelişimi, potansiyeli ve özellikle coğrafi avantajlarının ortak girişime temel oluşturduğuna işaret ederek, "Türkiye, rüzgar enerjisi piyasasında 20 yılı aşkın tecrübesiyle global pazarda söz sahibi olmaya başladı. Finansal anlamda ciddi krizlerin yaşandığı bu dönemde uzun vadede doğrudan yabancı yatırım anlamına gelen bu ortaklık sektörümüze örnek olacak ve heyecan getirecek." diye konuştu.

Rüzgar enerjisi yatırımlarının yüksek teknoloji yatırımı statüsünde değerlendirildiğini vurgulayan Uykan, yatırımlarının Türkiye genelinde üretimin ve yan sanayinin oluşmasına vesile olacağını, ayrıca mühendis ve ara teknik eleman istihdamına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Danimarka'nın Orbaek kasabasında kurulan ve rüzgar sektöründe 20 yıldan fazla tecrübeye sahip Resolux Grup, rüzgar türbinleri iç aksamı üretimi ve tedarik hizmetleri sağlıyor.

Bayramoğlu ise 60 yıllık imalat sanayi tecrübesine sahip bulunuyor. Öte yandan, 2012'de rüzgar enerjisi sektörüne mekanik imalat yapmak üzere giriş yapan Bayramoğlu, ortak girişim konusunda ilk deneyimini geçen yıl rüzgar enerjisi sektöründe 40 yıldan fazla deneyime sahip Ispanyol BARGA Industrias ile yaptı. Şirket, rüzgar türbini iç aksamı mekanik üretimi konusunda global pazara hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bayramoğlu Danimarka Resolux Group Rüzgar Enerjisi

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