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Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Danske Bank TL'nin daha fazla değer kaybetmesi durumunda TCMB'nin acil bir faiz artırımına gidebileceği öngörüsünde bulundu..

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

ABD ile Türkiye arasında rahip Branson nedeniyle gerilen siyasi ilişkiler sonrasında Türk Lirası'nın dolar karşısında rekor seviyelere gerilediğine işaret eden Danske Bank, TL'de değer kaybının devam etmesi halinde TCMB'nin faiz artırımına gidebileceğini belirtti.

Danske Bank, yaptığı değerlendirmede, "Türk merkez bankasının 24 Haziran seçimleri öncesine göre daha az şahin olmaya devam etmesini, politika faizi enstrümanları konusunda çok ihtiyatlı olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte TL'de 5.60 seviyesinin üzerinde bir kötüleşme acil bir faiz artırımına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Danske Bank ayrıca, Türkiye'de diplomatik bir heyetin ABD'ye gittiğini ve ilişkilerde gelecek hafta iyileşme görülmesi olasılığı bulunduğunu not attiklerini de vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
danske BAnk türkiye merkez bankası kur döviz

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