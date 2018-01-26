Dargın çiftlere aşk koltuğu

Mobilya sektörünün 2018 için hedeflediği 3 milyar dolar ihracatın önemli bir bölümünün gerçekleştirileceği 14.Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (CNR İMOB), CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde düzenlenen fuarın açılışı, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve mobilya sektörü temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Fuarın açılışına katılan konuşmacılar, Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu’nun önemine dikkat çekti ve şehit olan askerimiz anıldı.

'SİZ İSTEYİN BİZ YAPALIM'

Dünyanın ikinci, Avrupa’nın en büyük fuarı CNR İMOB ve mobilya sektörü hakkında bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fuarın, mobilya sektörü için dünyaya açılan bir görev üstlendiğini söyledi. Sektörün dış ticaret fazlası verdiğine değinen Tüfenkci, “Mobilya, 20 sektöre birden etki ediyor. Bu sektöre destek vermeye devam edeceğiz. KGF kapsamında bu yıl imalat sanayinin genişletmek ve ihracatı desteklemek için teşvik veriyoruz. Sektörün önü çok açık. 2023’te hedeflenen10 milyar dolar ihracatın gerçekleştirilmesi için elimizden gelen tüm destekleri vereceğiz. Siz isteyin biz yapalım” dedi.

YENİ HEDEF AFRİKA VE AMERİKA

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, son 15 yılda Türkiye ile birlikte mobilya sektörünün de büyüdüğünü söyledi. 15 yıl önce 3 bin olan ihracatçı firma sayısının 13 bine, 1 dolar olan ihracat kilogram değerinin de 5 dolara çıktığını ifade eden Metin, “Sektörün yeni hedefi Sahra Altı Afrika ve Amerika olmalı. Bu konuda desteğimiz devam edecek” diye konuştu.

'KİMSENİN ÜRETMEDİĞİNİ TASARLAYIN'

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi 2007’de 1.5 milyar dolar olan mobilya ihracatının 2017’de 3 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Sektörün daha önce 6 milyar dolar olan 2023 ihracat hedefinin 10 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Büyükekşi, şöyle konuştu: “Bugün Kanada’dan Uganda’ya birçok ülkeye mobilya ihracat ediyoruz. Sektör için katma değer önemli. Marka değeri inovasyon ve tasarım mobilya için vazgeçilmez. Hz Mevlana’nın dediği gibi “Herkesin bakmadığı yönden dünyaya bakmalıyız” Sektör de kimsenin görmediği kimsenin yapmadığı ürünleri tasarlasın.”

122 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel de fuara 60 bini yabancı toplam 150 bin mobilya alıcısının katılacağını söyledi. Yüksek alım gücüne sahip 800’den fazla yabancı firma temsilcisinin “Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı” kapsamında katılımcı firmalarla bir araya geleceğini vurgulayan Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü: “122 ülkeden gelen ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarda, sanayi ve ticaret odalarından yaklaşık 300 kişiyi ağırlıyoruz. Fuar iç piyasa sirkülasyonu için de cazibe merkezi konumunda.” Fuarın küresel bir aktör haline geldiğini kaydeden MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Üretim ve ihracat bakımından 15 yıl önce dünyada 25’inci olan sektör, 12. sıraya yükseldi. 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan firma sayısı da 32’den 516’ya çıktı” dedi.

SİPARİŞ YAĞIYOR



Klasik ve modern mobilyada Ar-Ge ve tasarımın ön plana çıktığı CNR İMOB Fuarı’nda birbirinden şık ve yenilikçe ürünler sergileniyor. Katma değerli ihracatın önünü açan mobilyalar arasında sallandıkça telefonu şarj eden sandalye ve üzerine oturduğunda kişinin kilosu hakkında sesli bilgi veren tabure büyük ilgi görüyor. Fuarda ayrıca aşk koltuğu da dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Uzaktan kumanda ile birleştirip ayrılan koltuk bir barışıp bir kavga eden evli çiftler ve sevgililer tarafından beğeni topluyor. CNR İMOB’da, saray konsepti mobilyalar da dikkat çekiyor. Özellikle Arap turistlerin beğenisine sunulan mobilyalara, Dubai, Katar gibi ülkelerden sipariş yağıyor. Bu ürünlere fuarda Rusya’dan da talep var.