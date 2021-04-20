FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Datça'da yılın ilk patates hasadı

Datça'da yılın ilk patates hasadı

20.04.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce ‘Tütün Tarımına Alternatif’ katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında Datça’da ilk turfanda patates hasadı yapıldı.

Datça'da yılın ilk patates hasadı

Patates hasat tarla gününe Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, Datça İlçe Müdürü Bülent Şatır ile ilgili teknik personeller ve sınırlı sayıda çiftçi katıldı. Pandemi kurallarına uygun yapılan tarla gününde üreticilere bilgi verildi.

YILIN İLK PATATES HASADI

Tatlı patatesle tanışan Datça’da, tatlı patatesten yapılan gıda ürünleri tanıtımı da yapıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Şube Müdürü Süreyya Can, “Datça İlçesinde yaklaşık 2 bin ila 2 bin 500 dekar alanda üretim yapılmaktadır.

AW300322_02

Sahilde dekar başına 4-5 ton, yaylada ise yaklaşık 5-7 ton ürün elde edildiğini görüyoruz. Datça ilk ve son turfanda olma özelliği ile dikkatleri çeken önemli bir çalışma bölgemizdir. Birçok deneme çalışması ile başladığımız Datça, önemli bir patates üretim alanımız haline gelmiştir.

AW300322_01

Tatlı patates ile dört yıl önce tanışan ve bunun yaygınlaştığı Datça’da bununla ilgili çeşitli gıda ürünlerini de tanıttık. Tüketiciye yabancı olan tatlı patates konusunda da bilgilendirmeler yapıyoruz. İl ve İlçe müdürlüklerimizden bu vb. çalışmalarımız hakkında yazılı veya sözlü bilgilendirmeler yapılmaktadır” dedi.

İHA

Fibabank'ta binlerce müşterinin kişisel bilgileri sızdırıldıFibabank'ta binlerce müşterinin kişisel bilgileri sızdırıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatıİşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karnındaki şey doktorları bile şoke etti

Karnındaki şey doktorları bile şoke etti

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Kripto para piyasasında son gelişmeler

Kripto para piyasasında son gelişmeler

Tesco'ya tarihi ceza!

Tesco'ya tarihi ceza!

Karadeniz gazı için tarih verildi!

Karadeniz gazı için tarih verildi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

TCMB'dan kripto para açıklaması!

TCMB'dan kripto para açıklaması!

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.