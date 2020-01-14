FİNANS
  4. Davos Zirvesi 50. kez toplanıyor

Davos Zirvesi 50. kez toplanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Davos kasabasında 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu yaklaşık 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak - Zirveye, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılması öngörülüyor

BRÜKSEL (AA) - Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlediği Davos Zirvesi, gelecek hafta İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak.

WEF, 21-24 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak zirveye ilişkin açıklama yayınladı.

Buna göre, bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'ne toplam 117 ülkeden 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.

Zirvede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın temsil etmesi bekleniyor.

"Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, 400'den fazla açık ve kapalı oturum yapılacak.

Davos'ta 50'den fazla ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edilecek.

Zirveye, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Cumhurbaşkanı Simonetta Sommaruga, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Norveç başbakanı Erna Solberg, Pakistan Başbakanı İmran Han, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde katılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Belediyeden balık tanzim satış noktasıBelediyeden balık tanzim satış noktası
Borsa kapanış rekoru kırdıBorsa kapanış rekoru kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd, berat albayrak, Çavuşoğlu, davos, Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre, Ruhsar Pekcan, Trump, WEF, zirve,

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Acele edin, tükenmek üzere

Acele edin, tükenmek üzere

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Fiyatı duyan oraya koştu!

Fiyatı duyan oraya koştu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediyeden balık tanzim satış noktası

Belediyeden balık tanzim satış noktası

Borsa kapanış rekoru kırdı

Borsa kapanış rekoru kırdı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Rapor: Turizmin 2019’da büyümeye katkısı 37.5 milyar dolar olur

Rapor: Turizmin 2019’da büyümeye katkısı 37.5 milyar dolar olur

Yerli girişim Prisync, Collective Spark liderliğinde 1.1 milyon dolar yatırım aldı

Yerli girişime 1,1 milyon dolarlık yatırım

Esenyurt’a yeni yatırım

Esenyurt’a yeni yatırım

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.