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Davos Zirvesi başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2019 15:39 | Son Güncelleme

Davos Zirvesi başladı. Bu yıl 49. kez gerçekleştirilecek zirvede Türkiye'yi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temsil edecek.

Davos Zirvesi başladı

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi İsviçre'nin Davos kasabasında "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" temasıyla başladı.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen ve 25 Ocak'ta sona erecek olan zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor. Zirve boyunca 350'yi aşkın oturum yapılacak.

TRUMP,MAY VE MACRON YOK

Geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirvede yer almayacak.

60'dan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brazilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor.

TÜRKİYE'Yİ 2 BAKAN TEMSİL EDECEK

Zirvede Türkiye'yi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temsil edecek. Albayrak ve Pekcan, katılacakları oturumların yanı sıra dünyanın önde gelen iş insanlarıyla görüşmeler yapacak.

Ayrıca zirveye her yıl olduğu gibi Türkiye'den iş dünyasının önde gelen isimleri de katılacak. Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Sabancı Holding CEO'su ve Mehmet Göçmen, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç zirvede yer alacak.
Neler konuşulacak?

Yatırımcılar, ABD-Çin ticaret savaşında Davos'un dönüm noktası olabilmesini ümit ederken, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan, Davos'ta ABD'nin ülkesine karşı başlattığı ticaret savaşının ne kadar zarar verdiğini ve bazı ekonomistlerin korktuğu kadar hızlı bir şekilde Çin ekonomisinin yavaşlayıp yavaşlamadığını anlatacak.

Popülizmin yükselişi ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci, teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, robotik gelişmeler, yapay zeka, dijitalleşme Davos Zirvesi'nde tartışılacak diğer konuları oluşturuyor.

ZİRVEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Avrupa'daki bazı sivil toplum kuruluşları WEF'in faaliyetlerini destekleyen yaklaşık bin şirkete "tamamen bağımlı" olduğunu iddia ediyor.

WEF'e standart üyelik 60 bin dolar (60 bin İsviçre Frangı) olarak açıklanırken, organizasyona stratejik ortak üyelik 600 bin dolara mal oluyor. Davos zirvesine katılmak içinde 27 bin dolar ekstra ücret talep ediliyor.

WEF'i eleştirenler, organizasyonun toplantılarının, buna Davos Zirvesi de dâhil, büyük şirketlerin para yatırarak gözden uzak bir şekilde hükümetlere lobi yapabilmesi için güvenli bir alan oluşturduğunu iddia ediyor.KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi

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