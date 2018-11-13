DeFacto MAPIC Platformu’nda yurtdışı büyüme planlarını anlatacak

Hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından DeFacto, yurtdışı büyüme ve yeni pazarlara açılma planları doğrultusunda yatırım ve tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Ulaşılabilir modada dünya markası olma yolunda ilerleyen DeFacto, 14-16 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşecek olan MAPIC (The International Retail Property Market) etkinliğine katılıyor. DeFacto’nun standının uluslararası yatırımcıların ilgi odağı olması bekleniyor.

‘Sektörün gücünü globale taşıyor’

DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Serdar Ersoy, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: “Türk perakende sektörünün büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmesi, yeni ihracat pazarları yaratarak, dünyada daha çok ülkeye ulaşması gerekiyor. MAPIC, Türk perakende sektörünün gücünü global arenaya taşıması, yeni pazar alanları yaratması bakımından önemli bir etkinlik. DeFacto olarak, organizasyona 6 yıldır katılıyoruz. Ulaşılabilir modada dünya markası olma stratejimiz doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında aldığımız aksiyonları burada potansiyel iş ortaklarımızla ve yatırımcılarla paylaşıyoruz. Yeni ülke ve markalarla temasa girmek açısından MAPIC Platformu’nu önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Yurtdışındaki açtığımız mağazaların yüzde 32’sini MAPIC’te yaptığımız anlaşmalar sonucunda kiraladık. Özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesindeki önemli ana yatırımcılar ile MAPIC platformunda tek tek görüşerek anlaşmalarımızı yapıyoruz.”