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DeFacto MAPIC Platformu’nda yurtdışı büyüme planlarını anlatacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

Ulaşılabilir modada dünya markası olma yolunda ilerleyen DeFacto, Cannes’da gerçekleşecek olan MAPIC etkinliğine katılıyor. Önümüzdeki dönemde gelir artışına ve genç nüfusa sahip yeni gelişen pazarlarda büyümeyi hedefleyen şirket, şu anda Türkiye dışında 3 ana stratejik bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. DeFacto, özellikle Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (CIS) derinleşme planları yapıyor.

DeFacto MAPIC Platformu’nda yurtdışı büyüme planlarını anlatacak

Hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından DeFacto, yurtdışı büyüme ve yeni pazarlara açılma planları doğrultusunda yatırım ve tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Ulaşılabilir modada dünya markası olma yolunda ilerleyen DeFacto, 14-16 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşecek olan MAPIC (The International Retail Property Market) etkinliğine katılıyor. DeFacto’nun standının uluslararası yatırımcıların ilgi odağı olması bekleniyor.

‘Sektörün gücünü globale taşıyor’

DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Serdar Ersoy, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: “Türk perakende sektörünün büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmesi, yeni ihracat pazarları yaratarak, dünyada daha çok ülkeye ulaşması gerekiyor. MAPIC, Türk perakende sektörünün gücünü global arenaya taşıması, yeni pazar alanları yaratması bakımından önemli bir etkinlik. DeFacto olarak, organizasyona 6 yıldır katılıyoruz. Ulaşılabilir modada dünya markası olma stratejimiz doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında aldığımız aksiyonları burada potansiyel iş ortaklarımızla ve yatırımcılarla paylaşıyoruz. Yeni ülke ve markalarla temasa girmek açısından MAPIC Platformu’nu önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Yurtdışındaki açtığımız mağazaların yüzde 32’sini MAPIC’te yaptığımız anlaşmalar sonucunda kiraladık. Özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesindeki önemli ana yatırımcılar ile MAPIC platformunda tek tek görüşerek anlaşmalarımızı yapıyoruz.”


“2018’de yurtdışında 7 farklı ülkede 40’a yakın mağaza açtık”

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: “2018 yılında yurtdışındaki yatırımlarımız devam ediyoruz. Halihazırda yurtdışında 162 mağazamız var. Ocak-Eylül 2018 döneminde yurtdışında 7 farklı ülkede 40’a yakın mağaza açtık. Ulaşılabilir modada global bir marka olma stratejimiz doğrultusunda son iki yıldır yurtdışı yatırımlarımız ağırlık kazanmış durumda. Özellikle yeni gelişen pazarlarda geniş ve hızla büyüyen kapsama alanının, erişilebilir ve uygun fiyatlı hazır giyim markası olmanın avantajını kullanmaya çalışıyoruz. Bu sebeple genellikle yüksek harcanabilir gelir artışına ve genç nüfusa sahip yeni gelişen pazarları hedefliyoruz. Şu anda Türkiye dışında yer alan 3 ana stratejik bölgede faaliyet gösteriyoruz. Bu doğrultuda Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (CIS) büyümeyi planlıyoruz.”

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defacto dunya markası

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