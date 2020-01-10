“'Döviz artık Türkiye üzerinde operasyon yapılacak bir enstrüman olmaktan çıkacak’ demiştik. 2019 yılında YEP’teki programımızın aynısı rakamla gerçekleşti. 'Faiz artık birilerinin üreten ekonomiyi bırakıp bankalarda yan gelip yatarak para kazanacağı bir enstrüman olmaktan çıkacak’ demiştik. 6 ay gibi kısa süre içerisinde Merkez Bankası’nın attığı adımla 1200 baz puan faizin aşağı geldiği, reel piyasanın rahatladığı ortama geldik.”

Nebati, rakamların, değerler geçen yıl ne söylenildiyse hedeflerin ötesinde gerçekleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Nebati, ikincisi düzenlenen “Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada, geçen yıl yine bu toplantıda 2019’un güzel bir yıl olacağını, Yeni Ekonomi Programı’nın takip edilmesini söylediğini anımsattı.

- “Bu ülkenin tam şahikaya ulaşacağı bir yıldayız”

Nebati, 2019 yılı boyunca her sektörün taleplerinin giderileceği şekilde adımlar atıldığını vurgulayarak, “Şimdi 2020 yılındayız, bu ülkenin tam şahikaya ulaşacağı, attığı her adımının bir maraton koşucusu gibi karşılık bulabileceği, yüksek performans ile geçirebileceğimiz bir yıldayız.” diye konuştu.

Büyüyen, gelişen ve büyümesini her türlü olumsuzluklara rağmen gerçekleştiren bir ülkenin vatandaşları, girişimcileri olarak geleceğe umutla baktıklarını anlatan Nebati, turizmde rekorların sürekli egale edildiğini söyledi.

Nebati, Türkiye’nin güçlü, zengin ve ne yaptığını bilen bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Gerektiğinde Doğu Akdeniz’de gaz aramak için gemilerini gönderir, gerektiğinde Libya’ya destek verir, gerektiğinde Barış Pınarı Harekatı ile ülke güvenliği için Suriye’de askerlerini Allah’ın izni, milletinin gücüyle sırtına alarak yürür. Bu ülke 21. yüzyıla önderlik yapacak bir ülke.” şeklinde konuştu.

- “Daha fazla yurt dışına açılmamız lazım”