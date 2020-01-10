FİNANS
  4. Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni

Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: - “Bu yıl hedeflediğimiz yüzde 5 büyümeyi çok rahat yakalayacağız” - “2019 yılı boyunca her sektörün taleplerinin giderileceği şekilde adımlar atıldı. Şimdi 2020 yılındayız, bu ülkenin tam şahikaya ulaşacağı, attığı her adımının bir maraton koşucusu gibi karşılık bulabileceği, yüksek performans ile geçirebileceğimiz bir yıldayız” - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: - “Türkiye markasını daha fazla tanıtmamız daha fazla yurt dışına açılmamız lazım"

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, “Bu yıl hedeflediğimiz yüzde 5 büyümeyi çok rahat yakalayacağız.” dedi.

Nebati, ikincisi düzenlenen “Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada, geçen yıl yine bu toplantıda 2019’un güzel bir yıl olacağını, Yeni Ekonomi Programı’nın takip edilmesini söylediğini anımsattı.

Nebati, rakamların, değerler geçen yıl ne söylenildiyse hedeflerin ötesinde gerçekleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“'Döviz artık Türkiye üzerinde operasyon yapılacak bir enstrüman olmaktan çıkacak’ demiştik. 2019 yılında YEP’teki programımızın aynısı rakamla gerçekleşti. 'Faiz artık birilerinin üreten ekonomiyi bırakıp bankalarda yan gelip yatarak para kazanacağı bir enstrüman olmaktan çıkacak’ demiştik. 6 ay gibi kısa süre içerisinde Merkez Bankası’nın attığı adımla 1200 baz puan faizin aşağı geldiği, reel piyasanın rahatladığı ortama geldik.”

Büyümede beklentileri yakaladıklarını aktaran Nebati, “Bu yıl hedeflediğimiz yüzde 5 büyümeyi çok rahat yakalayacağız.” dedi.

- “Bu ülkenin tam şahikaya ulaşacağı bir yıldayız”

Nebati, 2019 yılı boyunca her sektörün taleplerinin giderileceği şekilde adımlar atıldığını vurgulayarak, “Şimdi 2020 yılındayız, bu ülkenin tam şahikaya ulaşacağı, attığı her adımının bir maraton koşucusu gibi karşılık bulabileceği, yüksek performans ile geçirebileceğimiz bir yıldayız.” diye konuştu.

Büyüyen, gelişen ve büyümesini her türlü olumsuzluklara rağmen gerçekleştiren bir ülkenin vatandaşları, girişimcileri olarak geleceğe umutla baktıklarını anlatan Nebati, turizmde rekorların sürekli egale edildiğini söyledi.

Nebati, Türkiye’nin güçlü, zengin ve ne yaptığını bilen bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Gerektiğinde Doğu Akdeniz’de gaz aramak için gemilerini gönderir, gerektiğinde Libya’ya destek verir, gerektiğinde Barış Pınarı Harekatı ile ülke güvenliği için Suriye’de askerlerini Allah’ın izni, milletinin gücüyle sırtına alarak yürür. Bu ülke 21. yüzyıla önderlik yapacak bir ülke.” şeklinde konuştu.

- “Daha fazla yurt dışına açılmamız lazım”

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise Türkiye’nin başlı başına bir değer olduğunu belirterek, “Türkiye’ markasını daha fazla tanıtmamız daha fazla yurt dışına açılmamız lazım. Sadece mal ve hizmet olarak değil, sanatçılarımızla, sporcularımızla bunu yapmamız lazım.” dedi.

Turagay, özellikle mal ve hizmet ihracatında markaların ortaya çıkması, yurt dışında kendilerini tanıtmasının önemini vurgulayarak, Türkiye’nin dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen ihracatını büyüttüğüne dikkati çekti.

Markalı ve yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması gerektiğini ifade eden Turagay, Türkiye’nin önünü daha da açabilmek, devlet olarak ticaret insanların daha da yanında olabilmek için her türlü destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de Türkiye’nin katma değerli ihracatı ve üretiminin markalı üretim ve markalı ihracattan geçtiğinin bilincinde olduklarını belirterek, bu sebeple yapılan tüm çalışmalarda değerin ön planda yerini aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende, FLO Ayakkabı, Roberto Bravo, Yıldız Holding, Fiba Group, İkbal Şekerleme, Kahve Dünyası, Türk Telekom, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Şazeli, Bmoji, A Milli Futbol Takımı, Zorlu Tekstil, LC Waikiki, Doğuş Grubu, İbrahim Çolak, Arter, İlyun Bürkev ödüle layık görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
PepsiCo fabrika çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdiPepsiCo fabrika çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi
Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibeTarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni, Nureddin Nebati, Rıza Tuna Turagay,

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

Artık yıllık aidat almayacak!

Artık yıllık aidat almayacak!

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4'e yükseldi

Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4'e yükseldi

Çocuklara aslanlı ve akvaryumlu yarıyıl hediyesi

Çocuklara aslanlı ve akvaryumlu yarıyıl hediyesi

Enerji tasarrufu ile ekonomiye 132 milyon dolar katkı

Enerji tasarrufu ile ekonomiye 132 milyon dolar katkı

TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti

TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.