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Değerli kağıt bedelleri açıklandı! Ehliyet kimlik ve pasaport ücretlerinde yeni dönem

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek yıl için değerli kağıt bedellerini belirledi. Değerli kağıt bedelleri 1 Ocak’tan itibaren değişti. Ehliyet alanlar 166, pasaport çıkartanlar 133,5, kimliğini yenileyenler 22,5 lira ödeyecek.

Değerli kağıt bedelleri açıklandı! Ehliyet kimlik ve pasaport ücretlerinde yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.

Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

degerli-kagit

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
ehliyet kimlik pasaport Hazine ve Maliye Bakanlığı

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