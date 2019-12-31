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  4. Değerli kağıt bedelleri belirlendi

Değerli kağıt bedelleri belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 19:18 | Son Güncelleme

Değerli kağıt bedelleri belirlendi

Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.

Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Gelecek yıl uygulanacak değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi (TL)Noter kağıtları: Noter kağıdı16,50Beyanname16,50Protesto, vekaletname, re’sen senet33Pasaportlar160İkamet izni 110Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı25Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50Aile cüzdanları140Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200Motorlu araç tescil belgesi180İş makinesi tescil belgesi150Banka çekleri (her bir çek yaprağı)10Mavi Kart 14Yabancı çalışma izni belgesi 110Çalışma izni muafiyeti belgesi 110

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Anahtar Kelimeler:
değerli kağıtlar Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Pasaport bedeli

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