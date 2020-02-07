FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Değerli konut vergisi beyanname ve ödeme süresi ertelendi

Değerli konut vergisi beyanname ve ödeme süresi ertelendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2020 16:27 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi.' denildi.

Değerli konut vergisi beyanname ve ödeme süresi ertelendi

Değerli konut vergisi beyanname verilme süresi 20 Mart'a, verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a kadar ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, değerli konut vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. Daha önce beyanname verilme süresi 20 Şubat olarak belirlenmişti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
Hazine'den 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracıHazine'den 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli konut vergisi,

En Çok Okunan Haberler

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

SGK'dan emekliye şok! Maaşını geri istedi

SGK'dan emekliye şok! Maaşını geri istedi

Ev alacaklar dikkat! Bir bankadan daha konut kredisi faiz indirimi

Ev alacaklar dikkat! Bir bankadan daha konut kredisi faiz indirimi

1 YTL'si için 100 bin TL istiyor

1 YTL'si için 100 bin TL istiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazineden 4 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine'den 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı

SPK'dan sosyal medya uyarısı

SPK'dan uyarı! İtibar etmeyin

Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor

Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam (İETT, metrobüs ve metro fiyatları ne kadar oldu?)

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kamu bankaları faizleri yüzde 8-10 bandına çekecek

Bakan Albayrak'tan faiz mesajı

Akbank konut kredisinde faizi tüm vade ve tutarlar için yüzde 0,95'e indirdi

Ev alacaklar dikkat! Bir bankadan daha konut kredisi faiz indirimi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.