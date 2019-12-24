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'Değerli konut vergisi' yeniden düzenlenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 17:27 | Son Güncelleme

TBMM'den 5 Aralık'ta geçen ve 7 Aralık'ta onaylanıp yürürlüğe giren 'değerli konut vergisi' yeniden düzenlenecek. Yeni yılın ilk yasal düzenlemeleri arasında yer alacak olan, 'değerli konut vergisi'ne yeni kriterler gelecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, değerli konut vergisinin uygulanmasının 1 yıl ertelenebileceğini ifade etti.

'Değerli konut vergisi' yeniden düzenlenecek

TBMM'de 5 Aralık'ta geçen ve 7 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 'Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ile getirilen yeni vergilerden biri de 'değerli konut vergisi' oldu. Düzenleme ile mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi tutuldu. 5-7,5 milyon liraya kadar binde üç, 7,5-10 milyon lira arasına binde 6 ve 10 milyon liradan fazla değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında vergi getirildi.

YENİ DÜZENLEMEDE NELER OLACAK?

Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu yasanın bazı vatandaşlar için haksızlık olduğunu dile getirerek, yeniden bir düzenleme yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; değerli konut vergisine yeni kriterler eklenecek. Buna göre tek konutu olanlar değerli konut vergisini ödemeyecek. 5 milyon lira değerinde ev miras kalan kişinin aylık geliri bir memur maaşı kadarsa ve başka bir geliri yoksa bu vergiden istisna olacak. Değerli konuta sahip olan kişiler gelirine göre, değerli konut vergisi ödeyecek ya da belli bir miktar ödeyecek. Değerli konut vergisi yeniden düzenlenerek, bu konutlara sahip olanların gelirlerine bakılacak. Değerli konut vergisi, muhalefet partilerinin de görüşü alınarak yeniden hazırlanacak, Meclis'e yeni bir yasa teklifi olarak sunulacak.

KALIN'DAN AÇIKLAMA: BİR YIL ERTELENEBİLİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerli konut vergisiyle ilgili yeni bir çalışma başlatılma talimatı verdiğini ve uygulamanın bir yıl ertelenebileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
tbmm değerli konut vergisi düzenleme

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sen şuna milletvekillerini, zenginleri para babalarını ikna edemedik desene. Vergi reformu yapacağız dediğiniz şey fakirin sırtına yükü biraz daha bindirmek desene! Gerçekten çok yazık ufak bi inancım vardı şu değerli konut vergisinde zenginlerden vergi alınacak diye o da zenginlere takıldı
akp iktidara geldiği günden bu yana 197 ay geçmiş. bu süre içende ihale yasası tam tamına 196 kere değiştirilmiş. bunlan ya kanun yapmalı bilmiyorlar, ya da adamına göre ihale yasası yapıyorlar. son günlerde de çıkan kanun maddelerinin rte tarafından iptali veya yumuşatılması şeklinde değiştiriliyor. akıllarınca bu yolla rte yi halka şirin göstermektir. kısacası halkı sıkıntıya sokan yasaları akp genel başkanı rte çıkarttırıyor. halkın muhalefeti ile de burnlardan geri adım atan başkan rte tarafından değiştiriliyor. yersen.
bir çeşit varlık vergisidir,cumhuriyetiln ilk yıllarında bundan 50-60 yıl evvel o günün zorlukları karşısında özellikle gayrımüslimlerin mallarından alınmıştı vatandaşlar arasında zulme dönüşmüştü.şimdi benzeri yapılmak istenildi,anlaşıldığı kadarıyla yine zulüm boyutu ortaya çıkınca şimdilik törnistan geri adım yapıldı.
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