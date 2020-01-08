FİNANS
  4. Değirmenci: "TEMSA için herkesin sorumluluk almasını bekliyoruz"

Değirmenci: "TEMSA için herkesin sorumluluk almasını bekliyoruz"

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "TEMSA’nın önceki sahipleri olan Sabancı Holdingin, TEMSA’da yeniden üretimin başlatılması ve ortadaki belirsizlik ortamının kaldırılması için ellerini taşın altına koymasını bekliyoruz" dedi.Değirmenci, yaptığı açıklamada, TEMSA’da Sabancı Holding’in harekete geçmesinin vaktinin geldiğini ifade ederek, "Bu işteki tarafların, dünya markası olan TEMSA gibi kıymetli bir kuruluşu yeniden ayağa kaldırılmasını beklerken, bu işin belirsizliğe sürüklenmesi, işçiler olarak yarınlarımızdan endişe duymamıza neden olmaktadır.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "TEMSA’nın önceki sahipleri olan Sabancı Holdingin, TEMSA’da yeniden üretimin başlatılması ve ortadaki belirsizlik ortamının kaldırılması için ellerini taşın altına koymasını bekliyoruz" dedi.
Değirmenci, yaptığı açıklamada, TEMSA’da Sabancı Holding’in harekete geçmesinin vaktinin geldiğini ifade ederek, "Bu işteki tarafların, dünya markası olan TEMSA gibi kıymetli bir kuruluşu yeniden ayağa kaldırılmasını beklerken, bu işin belirsizliğe sürüklenmesi, işçiler olarak yarınlarımızdan endişe duymamıza neden olmaktadır. Tarafları acilen masa başında buluşmaya ve bu işi çözmeye davet ediyoruz. Ortada dolaşan bilgi kirliliği, bu yaraya merhem bulmamızı daha da zorlaşıyor. Bu nedenle ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sunan, ocağımızın tütmesine vesile olan iş yerimiz TEMSA’nın üretime geçmesi için, bugüne kadar ülkemize çeşitli yatırımlar yaparak binlerce emekçiyi istihdam eden, sosyal sorumluluk projeleriyle adını duyurmuş olan Sabancı Holding’in TEMSA’da şalterin yeniden kaldırılmasına katkı vermesini istiyor ve bekliyoruz” diye konuştu.
Bir an evvel üretime başlayarak hem Adana’ya hem de ülkeye kazandırmak için sabırsızlandıklarını belirten Başkan Değirmenci, şunları kaydetti:
“Üretim yapılmadan geçirilen her bir gün hem biz emekçilere zarar veriyor hem de TEMSA’nın marka değerini aşağılara çekiyor. Yıkmak kolay olandır. Zor olanı yapmaktır, inşa etmektir. Emeklerimizle, nasırlı ellerimizle bugünlere getirdiğimiz TEMSA’ya sahip çıkmamak büyük vebaldir. Bugün tüm tarafları, zor olanı başarmaya, inşa etmeye çağırıyoruz. TEMSA’ya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu işin çözüme kavuşması için başta Sabancı Holding olmak üzere herkesin sorumluluk almasını bekliyoruz. Aksi halde üyelerimizle birlikte hem üyelerimizin hem TEMSA’nın hem de ülkemizin menfaatleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde mücadeleye başlayacağımızın bilinmesini istiyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Yok denecek kadar az! Fiyatı 25 liraya çıktıYok denecek kadar az! Fiyatı 25 liraya çıktı
Dünya tarımı Agroexpo’yu konuşacakDünya tarımı Agroexpo’yu konuşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonları ilgilendiriyor!

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

Altın fiyatları fırladı!

Altın fiyatları fırladı!

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeşme Hudut Kapısı tüm zamanların rekorunu kırdı

Çeşme Hudut Kapısı tüm zamanların rekorunu kırdı

Bakan açıkladı! GSS ve Bağ-Kur prim borculuları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Bakan açıkladı! GSS ve Bağ-Kur prim borculuları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Gürcistan hamsisi tezgahları süslüyor

Yok denecek kadar az! Fiyatı 25 liraya çıktı

Dünya tarımı Agroexpo’yu konuşacak

Dünya tarımı Agroexpo’yu konuşacak

El yapımı bebek ayakkabıları ve tek seferde kapanan bebek arabası görücüye çıktı

El yapımı bebek ayakkabıları ve tek seferde kapanan bebek arabası görücüye çıktı

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.