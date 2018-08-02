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Değişen İş Dünyası İle Birlikte Gelişen Yeni Nesil Danışmanlık Hizmetleri’nin Önemi Artıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

Günümüzde gelişen teknolojiler, değişen iş modelleri ve giderek artan rekabet nedeniyle şirketler, eskisinden daha karmaşık sorunlarla baş etmek durumundalar. Bir şirketin sağlıklı olabilmesi ve sağlıklı kalabilmesi, değişime hızlıca adapte olabilmesi ve olası sorunlarla baş edebilecek altyapıya sahip olmasına bağlı olduğundan, yeni nesil profesyonel danışmanlığın önemi her geçen gün artıyor.

Değişen İş Dünyası İle Birlikte Gelişen Yeni Nesil Danışmanlık Hizmetleri’nin Önemi Artıyor

Ana kaynağı insan olan, yüksek katma değerli danışmanlık hizmetleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl katlanarak büyüyor ve gelişiyor. Şirketler, gelişen teknolojiler, hızlı yaşanan değişimler, rekabet ve artan riskler nedeniyle doğru zamanda doğru kararları alabilmek ve dolayısıyla rekabet güçlerini arttırabilmek için profesyonel yardım almaya yöneliyor.

Günümüz şartlarında farklılaşabilmek, yaklaşan riskleri görebilmek-analiz edebilmek ve hedef odaklı yeni yollar keşfedebilmek oldukça önemli. Tam da bu noktada danışmanlık şirketlerinin önemi giderek artıyor. Şirketlere katma değer sunabilmek amacıyla gelişen ve yenilenen iş modelleriyle danışmanlık sektörü, hem yaklaşım hem de işleyiş olarak evrimleşiyor. Yeni nesil danışmanlık hizmetlerini en etkin şekilde sunan BCB (Boğaziçi Counseling For Business), bu alanda yeni iş modelleri geliştirmek ve uygulamak üzere yola çıktı. BCB katma değerli hizmetlerini, danışman portföyünün farklı yetkinlikleri, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin oluşturduğu proje ekipleriyle birlikte yürütüyor.

BCB Yönetim Danışmanlık Şirketi’nin Kurucu Ortağı Neda Soydan; “Bugünün iş dünyası zorlayıcı çünkü oldukça kaygan bir zeminde yaşanan yüksek bir rekabet ortamı var. Start-up’lardan orta ölçekli şirketlere ve büyük kurumsal firmalara kadar her kurum bu riskli ve zorlayıcı döneme uyum sağlamaya çalışıyor. Bu yolculuğun her aşamasında, profesyonel ve benzer deneyimler yaşamış kişilerden rehberlik hizmeti almak oldukça büyük bir öneme sahip.

Şirketlerin çalışan profilleri ve iş yapış modelleri de tıpkı teknoloji gibi hızla gelişiyor. Yönetici koltuklarına geçmiş, geçmeye hazırlanan ve sıra dışı düşünen genç bir kuşak var. Geride kalmamak için hızlı aksiyon almaları ve değişimlere uyum sağlayabilmeleri gerek. Biz de şirketlerin sadece ekonomik değil, sosyal, çevresel ve diğer her alanda yaşanan değişimlere anında uyum sağlayabilmeleri, aksiyon alabilmeleri, gerektiğinde iş modellerini değiştirebilmeleri için çalışıyoruz ve tüm bu süreçleri doğru zamanlama ile gerçekleştirebilmeleri için uygulanabilir yeni nesil modeller geliştiriyoruz.

BCB olarak, alanında uzman kişilerden akademik destek alan ve zengin yetkinlikli danışmanlar ile şirket büyüklüğü kıstası olmadan, saha uygulamalı hizmet verdiğimiz özel bir yapı oluşturduk. Şirketlerin iş ortağı olarak iş süreçlerinin her adımında yanlarında oluyor, durum değerlendirmeleri yaparak hedef odaklı sonuçlar üzerine çalışıyoruz. Farklı alanlarda yetenek sahibi olan danışmanlarımızın uzun yıllara dayanan deneyimleri ile geliştirdiğimiz modeller, kaçınılmaz başarılar sağlayarak hepimizi mutlu ediyor. Şu an yaklaşık 200 kişiden oluşan danışman havuzumuzla şirketlere kılavuzluk etmenin ve değişimin içinde yalnız olmadıklarını hissettirmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
iş dünyası is modelleri

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