Değişen İş Dünyası İle Birlikte Gelişen Yeni Nesil Danışmanlık Hizmetleri’nin Önemi Artıyor

Ana kaynağı insan olan, yüksek katma değerli danışmanlık hizmetleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl katlanarak büyüyor ve gelişiyor. Şirketler, gelişen teknolojiler, hızlı yaşanan değişimler, rekabet ve artan riskler nedeniyle doğru zamanda doğru kararları alabilmek ve dolayısıyla rekabet güçlerini arttırabilmek için profesyonel yardım almaya yöneliyor.

Günümüz şartlarında farklılaşabilmek, yaklaşan riskleri görebilmek-analiz edebilmek ve hedef odaklı yeni yollar keşfedebilmek oldukça önemli. Tam da bu noktada danışmanlık şirketlerinin önemi giderek artıyor. Şirketlere katma değer sunabilmek amacıyla gelişen ve yenilenen iş modelleriyle danışmanlık sektörü, hem yaklaşım hem de işleyiş olarak evrimleşiyor. Yeni nesil danışmanlık hizmetlerini en etkin şekilde sunan BCB (Boğaziçi Counseling For Business), bu alanda yeni iş modelleri geliştirmek ve uygulamak üzere yola çıktı. BCB katma değerli hizmetlerini, danışman portföyünün farklı yetkinlikleri, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin oluşturduğu proje ekipleriyle birlikte yürütüyor.