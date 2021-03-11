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Değişim öncüleri, İmece Summit’te ‘geleceğe etki’yi tartışacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 13:50 | Son Güncelleme

Sürdürülebilir bir toplum ve gezegen için düşünen, üreten düşünür, iş insanı, akademisyen ve fikir önderleri İmece Summit’te buluşuyor. İmece Summit’te katılımcılar; yeni ekonomi modelleri ve şirketlerden organizasyonel yapı ve kültüre, iklim krizinden yeni üretim şekillerine, etki odaklı girişimlerden değişimin öncüsü ve tetikleyicisi liderler ve topluluklara kadar uzanan birbiriyle bağlantılı birçok mesele ve sistemi bütüncül şekilde değerlendirebilme imkanı bulacak.

Değişim öncüleri, İmece Summit’te ‘geleceğe etki’yi tartışacak!

Zorlu Holding’in ev sahipliğinde, İmece’nin yürütücülüğünde; ATÖLYE, BMW Foundation, B Lab Europe, S360 ve SIX’in içerik ve ağ partnerliğinde, Açık Açık, Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul, İstasyonTEDÜ, KUSIF, Mikado, SDGIA, TSGA ve UNDP Accelerator Labs’in oturum partnerliğinde, De-Coder’in küratörlüğünde 18-19 Mart 2021 tarihlerinde “Geleceğe Etki” temasıyla çevrimiçi gerçekleştirilecek İmece summit; iş dünyası, sivil toplum, akademi, kamu, girişimcilik ekosistemi gibi farklı sektörlerden etki odaklı çalışmalarıyla bilinen yüzlerce değişim öncüsünü bir araya getirecek.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2030’u işaret ederken ve daha iyi bir toplum ve gezegeni desteklemek adına ortaya çıkan fırsat alanlarını değerlendirmek için zaman giderek daralırken bu konudaki kolektif çabalar da gelişmeye devam ediyor. Uzun bir süredir, düşünce sistematiğini ve faaliyetlerini bu alana odaklayan, ortak aklı çalıştırarak, ölçülebilir fayda yaratan veya buna ilham veren işleri tetikleyen sosyal inovasyon platformu İmece bu konuda öncü bir projeye daha imza atıyor ve 18-19 Mart’ta Zorlu Holding’in ev sahipliğinde ‘İmece Summit Geleceğe Etki Zirvesi’ni düzenliyor.

Detaylı program ve kayıt bilgilerinin summit.imece.com adresinde yer alan zirve; “Değişim öncüsü birey ve kurumların dönüşümü yönetmesi ve hızlandırmasını nasıl sağlayabiliriz?” ve “Bu amaçla sektörler, kurumlar, bireyler arası bilgi aktarımı ve işbirliğini nasıl kolaylaştırabiliriz?” temel soruları çerçevesinde düzenlenecek ‘İmece Summit’, “etki yaratan topluluklar”, “etki yaratan finans”, “etki yaratan iş dünyası”, “etki yaratan liderlik” ve “etki yaratan organizasyonlar” temaları etrafında bir dizi panel, konuşma, atölye ve ağ geliştirme çalışmaları ile yuvarlak masa toplantılarından oluşacak.

“DEĞİŞİM GERÇEKTEN MÜMKÜN MÜ?”

Zirvenin konuşmacıları arasında;

  • “Değişim Gerçekten Mümkün mü?” başlıklı oturumda Next Academy Kurucusu, Akademisyen Levent Erden’in moderatörlüğünde, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Chicago Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ufuk Akçiğit
  • “Yerel Yönetimlerin Değişimi Yönetmedeki Rolü” başlıklı oturumda Gazeteci Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin
  • “Değişim İçin Hızlandır” başlıklı oturumda Gazeteci Şirin Payzın’ın moderatörlüğünde Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Öğrencisi Deniz Aycan, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Teyit Kurucusu Mehmet Atakan Foça, UNDP Türkiye Ülke Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov ve yer alacak.
  • Dünya çapında önde gelen yazar ve düşünürlerinden John Elkington’tan ekonomist Tim Jackson’a pekçok düşünce insanı İmece Summit’de
  • “Finansta Dönüşüm Mümkün mü?” başlıklı konuşmada Volans Kurucusu, Yazar, Düşünür John Elkington, “Sosyal İnovasyon İçin Tasarım Yaklaşımını Dönüştürmek: Topluluğa Sahiplenme Kültürü Kazandırma” başlıklı konuşmada ideo.org Kurucu Ortağı ve CEO’su Jocelyn Wyatt “Daha İyi Bir Gelecek Yaratmadaki Müttefikiniz: İş Dünyası” başlıklı konuşmada Imperative 21 CEO’su Jay Coen Gilbert, “Network Liderliği” başlıklı konuşmada UC Berkeley Haas İşletme Fakültesi Sosyal Sektör Liderliği Merkezi Kıdemli Üyesi Jane Wei–Skillern, “Finans Sistemine Yeniden Bakmak” başlıklı konuşmada Ekonomist ve Yazar Tim Jackson, “21. Yüzyılda Kurumların Rolü Ne Olacak?” başlıklı konuşmada Presencing Enstitüsü Kurucu Başkanı Otto Scharmer yer alacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TOPLUM VE GEZEGEN İÇİN KOLEKTİF ÇABA

Sürdürülebilir bir toplum ve gezegen için meselelere karşı bütünsel çözümler ve sistemler tasarlayan ve meselelerin kolektif bir çabayla ele alınması gerektiğine inanan İmece’nin düzenleyeceği ‘İmece Summit’ ile; çevresel, ekonomik ya da sosyal meselelere etki odaklı yanıtlar bulunmaya çalışılacak.

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