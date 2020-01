DEİK bünyesinde 145 iş konseyinin yönetim seçimleri yapıldı

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) bağlı 145 iş konseyinin seçimli genel kurulu, Cumartesi günü eş zamanlı yapılarak, yeni başkanlar ve yürütme kurulu üyeleri seçildi.

İki yılda bir düzenlenen seçimlerde toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi. DEİK Başkanı Nail Olpak, “İş konseylerimiz bizim omurgamız ve bir omurganın var oluş gayesi; maksimum derecede sağlam, olabildiğince esnek, vücudumuzun ihtiyaçlarına olabildiğince verimli destek sağlamaktır. Bu verimi sağlamak adına seçimlerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte, İş Konseylerimiz ile yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

DEİK'te iki yıl süresince görev alacak İş Konseyi Başkanlarının listesi:

Türkiye-ABD İş Konseyi Mehmet Ali Yalçındağ

Türkiye-Afganistan İş K. Süleyman Ciliv

Türkiye-Almanya İş Konseyi Steven Young

Türkiye-Angola İş Konseyi Abdullah Eriş

Türkiye-Arjantin İş Konseyi Nüket Küçükel Ezberci

Türkiye-Arnavutluk İş K. A. Galip Tözge

Türkiye-Avustralya İş K. Mustafa Mertcan

Türkiye-Avusturya İş K. Gülsüm Azeri

Türkiye-Azerbaycan İş K. Selçuk Akat

Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Bilgün Gürkan

Türkiye-Bangladeş İş K. Hülya Gedik

Türkiye-Belarus İş Konseyi Yılmaz Soycan

Türkiye-Belçika İş Konseyi Aysu Özlem Gökçe

Türkiye-Benin İş Konseyi Halit İnci

Türkiye-BAE İş Konseyi Tevfik Öz

Türkiye-Bosna Hersek İş K. Muzaffer Çilek

Türkiye-Brezilya İş Konseyi Nihal Kayar

Türkiye-Bulgaristan İş K. Mustafa Zeki Sarıbekir

Türkiye-Burkina Faso İş K. Ahmet Dal

Türkiye-Burundi İş Konseyi Sedat Kaymak

Türkiye-Cezayir İş Konseyi Fuat Tosyalı

Türkiye-Cibuti İş Konseyi Salım Metin

Türkiye-Çad İş Konseyi Can Hakan Karaca

Türkiye-Çekya İş Konseyi Nazmı V. Akıman

Türkiye-Çın İş Konseyi Korhan Kurdoğlu

Türkiye-Danimarka İş K. Emrah İnce

Türkiye-Ekvador İş Konseyi Reşat Ovalı

Türkiye-Ekvator Ginesi İş K. Adnan Bostan

Türkiye-Endonezya İş K. İlhan Erdal

Türkiye-Estonya İş Konseyi Engin Tumbaz

Türkiye-Etiyopya İş Konseyi Cüneyt Çöke

Türkiye-Fas İş Konseyi Mehmet Büyükekşi

Türkiye-Fildişi Sahili İş K. Merve Yalçın

Türkiye-Filipinler İş Konseyi İlkem Şahın

Türkiye-Filistin İş Konseyi Cemalettin Kerim

Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Halil Kulluk

Türkiye-Fransa İş Konseyi Hüseyin Çağatay Özdoğru

Türkiye-Gabon İş Konseyi Ersel Topaloğlu

Türkiye-Gambiya İş Konseyi Şaban Dinç

Türkiye-Gana İş Konseyi Turan Koçyiğit

Türkiye-Gine İş Konseyi Fatih Volkan Kazova

Türkiye-Güney Afrika İş K. Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Türkiye-Güney Sudan İş K. Zafer Topaloğlu

Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Cemal Yangın

Türkiye-Hırvatistan İş K. Mustafa Sani Şener

Türkiye-Hindistan İş Konseyi Tevfik Dönmez

Türkiye-Hollanda İş Konseyi Murat Özyeğin

Türkiye-Hong Kong İş K. Talip Murat Kolbaşı

Türkiye-Irak İş Konseyi Emin Taha

Türkiye-İngiltere İş Konseyi Osman Okyay

Türkiye-İran İş Konseyi Osman Aksoy

Türkiye-İrlanda İş Konseyi Remzi Gür

Türkiye-İspanya İş Konseyi Zeynel Abidın Erdem

Türkiye-İsrail İş Konseyi I. Sinan Ak

Türkiye-İsveç İş Konseyi Hasan Erendemir

Türkiye-İsviçre İş Konseyi Yılmaz Yıldız

Türkiye-İtalya İş Konseyi Zeynep Bodur Okyay

Türkiye-Japonya İş Konseyi Şerif Tosyalı

Türkiye-Kamboçya İş K. Volkan Öztürk

Türkiye-Kamerun İş Konseyi Aygen Yenigün

Türkiye-Kanada İş Konseyi Nurdan Erbuğ

Türkiye-Karadağ İş Konseyi Naser Alim

Türkiye-Katar İş Konseyi M. Başar Arıoğlu

Türkiye-Kazakistan İş K. Yüksel Yıldırım

Türkiye-Kenya İş Konseyi Gökhan Gül

Türkiye-Kırgızistan İş K. Aydın Mıstaçoğlu

Türkiye-KKTC İş Konseyi Nazım Hikmet

Türkiye-Kolombiya İş K. Kemal Tahir Güleryüz

Türkiye-Kongo C. İş Konseyi Tamer Taşkın

Türkiye-Kongo Dem C. İ.K. Mehmet Hilmi Kağnıcı

Türkiye-Kore İş Konseyi Alı Kibar

Türkiye-Kosova İş Konseyi Merve Özer Yılmaz

Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Ebru Özdemir

Türkiye-Kuzey Makedonya Bilal Kara

Türkiye-Küba İş Konseyi Mehmet Bülent Aymen

Türkiye-Letonya İş Konseyi Mustafa Necatı İşol

Türkiye-Lıbya İş Konseyi Murtaza Karanfil

Türkiye-Lıtvanya İş Konseyi Gökhan Yavuzer

Türkiye-Lübnan İş Konseyi Abdulkadir Akkuş

Türkiye-Lüksemburg İş K. Atılla Demir Yerlikaya

Türkiye-Macaristan İş K. Adnan Polat

Türkiye-Madagaskar İş K. Yalçın Kıroğlu

Türkiye-Malavi İş Konseyi Müjde Ferahlı

Türkiye-Malezya İş Konseyi Hasan Gümüş

Türkiye-Mali İş Konseyi Fatih Altunbaş

Türkiye-Malta İş Konseyi Halis Ali Çakmak

Türkiye-Mauritius İş Konseyi Berna Gözbaşı

Türkiye-Meksika İş Konseyi Ayşe Nazlı Dereli Oba

Türkiye-Mısır İş Konseyi Muhammet Mesut Toprak

Türkiye-Moğolistan İş K. Cengiz Gül

Türkiye-Moldova İş Konseyi Sinan Bora

Türkiye-Moritanya İş Konseyi Zeynel Abidin Kaymak

Türkiye-Mozambik İş Konseyi Süheyla Çebi Karahan

Türkiye-Namibya İş Konseyi Günnur Diker

Türkiye-Nepal İş Konseyi Mehmet Mustafa Akıncılar

Türkiye-Nijer İş Konseyi Murat Efendi Ataer

Türkiye-Nijerya İş Konseyi Hakan Özel

Türkiye-Norveç İş Konseyi Mehmet Selahattin Ünlü

Türkiye-O. Amerika Karayipl. Oğuz Satıcı

Türkiye-Özbekistan İş K. İzzet Ekmekçibaşı

Türkiye-Pakistan İş Konseyi Ahmet Cengiz Özdemir

Türkiye-Peru İş Konseyi İbrahim Yıldırım

Türkiye-Polonya İş Konseyi Ercan Emrah Duman

Türkiye-Portekiz İş Konseyi Özer Öz

Türkiye-Romanya İş Konseyi Ömer Süsli

Türkiye-Ruanda İş Konseyi Erhan Barutoğlu

Türkiye-Rusya İş Konseyi Mithat Yenigün

Türkiye-Senegal İş Konseyi İhsan Şahin

Türkiye-Seyşeller İş Konseyi Av. Süleyman Boşça

Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Bayram Akgül

Türkiye-Sierra Leone İş K. Aybars Ünal

Türkiye-Singapur İş Konseyi İbrahim Süha Güçsav

Türkiye-Slovakya İş Konseyi İsmet Güral

Türkiye-Slovenya İş Konseyi Fatih Canpolat

Türkiye-Somalı İş Konseyi Ahmet Samı İşler

Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Beşir Uğur

Türkiye-Sudan İş Konseyi Serdar Yıldızgörer

Türkiye-Suriye İş Konseyi Sait Kılıç

Türkiye-Suudi Arabistan İş K. Fatih Gürsoy

Türkiye-Şili İş Konseyi Mehmet Bahadır Balkır

Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Cihangir Fikri Saatçioğlu

Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Aytaç Muhittin Dinçer

Türkiye-Tayland İş Konseyi Cemil Çakar

Türkiye-Tayvan İş Konseyi Nejat Oğuz Karayeğen

Türkiye-Togo İş Konseyi Berna Akyıldız

Türkiye-Tunus İş Konseyi Mustafa Denizer

Türkiye-Türkmenistan İş K. Halil Avcı

Türkiye-Uganda İş Konseyi Ercan Ata

Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Ruşen Çetin

Türkiye-Umman İş Konseyi Ümit Kiler

Türkiye-Ürdün İş Konseyi Ömer Faruk Akbal

Türkiye-Venezuela İş K. Ahmet Altuğ Oğuz

Türkiye-Yemen İş Konseyi Muhammet Uğurcan Barman

Türkiye-Yeni Zelanda İş K. Mehmet Emin Hitay

Türkiye-Yeşil Burun İş K. Esat Onur Tuğay

Türkiye-Yunanistan İş K. Levent Sadık Ahmet

Yurt Dışı Yatırımlar İş K. Abdullah Çerekçi

Türkiye-Zambiya İş Konseyi Esra Cevahir

Türkiye-Zimbabve İş Konseyi Hıfsı Soydemir

Sağlık İş Konseyi Dr. Reşat Bahat

Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Munis Özer

Enerji İş Konseyi Haluk Kalyoncu

Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Prof. Dr. İrfan Gündüz (Fotoğraflı)