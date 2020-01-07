Deloitte Türkiye: Birleşme ve satın alma hacmi 2019’da yıllık yüzde 56 daraldı

İstanbul, 7 Ocak (DHA) - Deloitte Türkiye’nin 2019 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu, birleşme ve satın alma işlem hacminin 2019’da 5.3 milyar dolarla 2018’e göre yüzde 56 daraldığını duyurdu.

Deloitte Türkiye’nin raporuna göre, birleşme ve satın almaların 2019’da toplam işlem hacmi finansal krizden sonraki en düşük düzeyini gördü ve 233 adet işlem ile yaklaşık 5.3 milyar dolar olarak hesaplandı. İşlem sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9.0 azalırken, toplam işlem hacmi yüzde 56 daraldı. İşlem hacminin sınırlı kaldığı 2019’da, girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen çok sayıdaki start-up yatırımları, toplam işlem sayısının son 10 yıllık ortalama düzeyinde tutunmasını sağladı.

Yabancı yatırımcılar, orta ölçekli yatırım fırsatlarını değerlendirdi

Raporda yer alan bulgulara göre, 2019 yılında yabancı yatırımcılar stratejik hedefleri kapsamında orta ölçekli yatırım fırsatlarını kovalamaya devam etti ve toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü oluşturdu. Yine de, yılın genelindeki sınırlı aktivite, yabancı yatırımcıların işlem hacminin tarihsel olarak en düşük düzeylerinden birine gerilemesine neden oldu. Finansal yatırımcılar 2019’da toplam 87 adet işleme imza attılar. Hem özel sermaye fonları, hem de girişim sermayesi destekli yatırımlar 2019’da son birkaç yıla göre küçüldü. Finansal yatırımcılar arasında, özel sermaye fonları yatırım yapmakta zorlanırken (9 işlem), girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılar 69 işlem gerçekleştirdi.

Tarihsel eğilimin aksine, milyar dolarlık işlemin bulunmadığı 2019’da, büyük işlemlerin sayısı son derece sınırlı kaldı. Yılın en büyük işlemleri arasında, çoğu yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen China Merchants Group



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