Demir yolu taşımacılığındaki gecikmelere tazminat hakkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle demir yolunu kullanan yolcuların seyahat öncesinde, esnasında, sonrasında, kendilerini etkileyen kaza ve olaylarda sahip olacakları haklar, hizmet sunan kuruluşlarca yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve denetimlerle ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, görevli demir yolu tren işletmecisi personeli, trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamayacak.

Demir yolu tren işletmecisi, bagajların ve eşyaların teslim alınıp yolcuya veya alıcıya teslim edilene kadar geçen sürede bunların tamamen veya kısmen kaybolmasından, hasara uğramasından ve geç teslim edilmesinden doğan zarardan sorumlu olacak.

Son varış noktasına demir yolu tren işletmecisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı 0-500 kilometre arasında 75 dakika ve 500 kilometreden fazla mesafelerde 125 dakika ve daha fazla gecikmeyle varılması halinde, yolcular, demir yolu tren işletmecisinden tazminat talep etme hakkına sahip olacak. Bu durumda yolcuya, ödenmiş olan bilet ücreti üzerinden, 75-125 dakika arası gecikmelerde bilet ücretinin yüzde 25'i, 125 dakika üzeri gecikmelerde bilet ücretinin yüzde 50'si oranında, talebin iletilmesini takip eden 1 ay içinde tazminat ödenecek.