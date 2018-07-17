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Demirören Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören atandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2018 08:56 | Son Güncelleme

Demirören Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören atandı.

Demirören Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören atandı

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuz 16 Temmuz 2018 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK 363.maddesi uyarınca İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet Koray Yanç 'ın atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Meltem Oktay, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne Mehmet Soysal'ın seçilmesine karar vermiştir."

demirören

YILDIRIM DEMİRÖREN KİMDİR?

Yıldırım Demirören, 6 Ekim 1964 tarihinde İnegöl'de dünyaya gelmiştir. İsviçre'deki Leysin American School'da eğitimini tamamlayan Demirören, Demirören Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in oğludur.

2000-2002 ve 2002-2004 dönemlerinde BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinde bulundu.

2004 senesinde başkan Serdar Bilgili'nin görevi bırakmasıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanlığına geçti.

26 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 41. Başkanı olarak seçildi. 2015 yılında yapılan seçim ile tekrar TFF Başkanı seçilmiştir.

3 çocuk babası olan Demirören, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.

DHA

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