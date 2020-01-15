Denetlenen her 3 asansörden 1'i uygunsuz çıktı

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl 68 bin 126 sanayi ürününü denetlerken, her 3 asansörden 1'inin mevzuata aykırı olduğu görüldü ve bunlar için ceza uygulandı.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün görev alanındaki asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi ürünler düzenli denetleniyor.

Bu kapsamda 2019 yılında farklı modellerde toplam 68 bin 126 sanayi ürününün denetimi gerçekleştirilirken, bunların 18 bin 689'u ilgili mevzuata aykırı bulundu.

625 farklı ürünün teste gönderildiği denetimlerde 159 farklı marka ve modeldeki ürün için toplatma kararı verildi.

2 bin 477 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanınırken, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucu tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin toplam 9 milyon 90 bin 674 liralık ceza uygulandı.

- Denetlenen ürünlerin yüzde 27,43'ü uygunsuz

Bu dönemde en çok denetlenen ürün grupları 16 bin 315 adetle elektrikli ekipmanlar ve 13 bin 475 adetle taşınabilir basınçlı ekipmanlar oldu. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grubu ise yüzde 77 ile taşınabilir basınçlı ekipmanlar olarak tespit edildi.