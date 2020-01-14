Deniz suyu sıcaklığı düştü; balık tezgahları doldu,taştı

Kış mevsiminin yüzünü göstermesi ve deniz suyunun 6 derecelere düşmesi balık fiyatlarını düşürdü. Balıkçıklar, deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte tezgahların şenlendiğini söyledi.

İstanbul’da mevsim normallerinde giden hava sıcaklığı balık fiyatlarını düşürdü. Deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte tezgahlar şenlenmeye başladı. Bu durum balık satışlarını da olumlu etkiledi. Balıkçılar, havaların soğuması ve deniz suyu sıcaklığının 6 derecelere düşmesi ile birlikte fiyatların düştüğünü söyledi. Balıkçılardan alınan bilgilere göre; hamsinin kilosu 15 lira, istavritin 15-20 lira, mezgit 30 lira, çinakop ise 40 ile 45 lira arasında değişiyor. Balıkçılar en çok talebin hamsi, çinakop ve istavrite olduğunu söylüyor.

“Su sıcaklığının düşmesi ile birlikte balıklar hareketlendi”

Havaların soğuması ve su sıcaklığının düşmesi ile birlikte tezgahların şenlendiğini söyleyen balıkçı Savaş Düzenli, “Önceden su sıcaktı ve balıklar hareketsizdi yerinde yatıyordu. Su sıcaklığının düşmesi ile birlikte balıklar hareketlendi. Hareketlenince de balık tezgahlarımız şen şakrak oldu. Benim kendi bildiğim kadarıyla su sıcaklığının 6 - 7 derece olması lazım. Geçen ay mesela 14-15 derece su sıcaklığı vardı ve düşmüyordu sıcaklık. Son zamanlarda ayaz soğuklar gelince su sıcaklık seviyeleri düştü ve balıklar tekrardan hareketlendi. Şuan tezgahlarımıza her türlü balık geliyor” ifadelerini kullandı.