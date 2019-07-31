Son dakika DenizBank'ın satışı tamamlandı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Sberbank'ın, hisselerini Emirates NBD'ye devrettiğini açıkladı.

Ateş, yaptığı açıklamada, "Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor. Emirates NBD ile ülkelerimiz arasındaki köklü hukuku, kardeşlik bağlarını geliştirmek ve insanlarımız için çalışmak öncelikli vazifemiz olacak." ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:AA

