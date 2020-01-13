DenizBank'tan MTV ve trafik cezası ödemelerine taksit avantajı

İSTANBUL (AA) - DenizBank, 1-31 Ocak döneminde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası ödemelerini DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile ödeyen müşterilerine ücretsiz ve faizsiz 3 taksit imkanı ve DenizKartım uygulamasını tercih eden kullanıcılara ise 6 taksit fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank yenilikçi çalışmaları ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Banka bu kapsamda hizmete aldığı son kampanyası ile 1-31 Ocak'ta MTV ve trafik para cezası ödemelerini DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile ödeyen müşterilerine ücretsiz ve faizsiz 3 taksit imkanı sunuyor.

DenizBank kart müşterileri, her türlü kampanyayı takip edebildikleri ve kart işlemlerini cep telefonları üzerinden kolayca yapabildikleri "DenizKartım" uygulamasından da faizsiz ve ücretsiz 6 taksit fırsatından faydalanabilecek.

DenizBanklılar, 3 taksit imkanından MobilDeniz Bankacılık uygulaması ile internet bankacılığı, DenizBank şubeleri, ATM'leri, DenizBank İletişim Merkezi ve gib.gov.tr aracılığı ile yapacağı ödemelerde de yararlanabiliyor.