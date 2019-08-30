Denizde av yasağının bitmesine saatler kaldı

15 Nisan’da denizde başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle resmen sona erecek ve yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar 4 ay 17 gün aradan sonra ‘Vira Bismillah’ diyerek yeniden denize açılacak. Yasağın sona ermesine saatler kala hazırlıklar da son sürat devam ediyor. Güzelbahçe Balıkçı Limanında demirleyen balıkçı teknelerinde yasak öncesi son hazırlıklar yapılırken, balıkçılar sezona sorunsuz bir şekilde girmenin hesaplarını yapıyor.

TEKNELERİN BAKIMI YAPILDI, AĞLAR ONARILDI



Geride kalan 140 günlük sürede teknelerin bakımları yapılırken, ağlar da onarıldı ve teknelere çekilmeye başladı. Uzun bir aranın ardından yeniden denize inecek olan balıkçılar sabırsızlanırken, hepsinin tek temennisi bereketli bir sezon geçirmek oldu.

'SEZONA AÇILMAK İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'



Denize açılmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını aktaran balıkçı Mehmet Arslan, bir an önce denize açılmak istediklerini söyledi Arslan, “Hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Cumartesi gece 00.00’dan sonra denize açılacağız. Bazı arkadaşlarımız tamir ettikleri ağları teknelere almaya başladı. Ağların hepsinin tamiratı ve bakımı en ufak noktasına kadar yapıldı. Bunun yanı sıra 4 aylık zaman diliminde teknelerin de bakımı yapıldı. Balıkçı tekneleri neredeyse sıfıra yakın oldu. Sezona açılmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hepimiz bir an önce denize açılmak ve ekmek paramızın peşine koşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bereketli bir sezon olması temennisinde bulunan Arslan, “Bizim işimizde denizin durumu ve havanın durumu çok önemli. Temennimiz bol ve bereketli bir sezon geçirmek” ifadelerini kullandı.