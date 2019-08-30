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Denizde av yasağının bitmesine saatler kaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

15 Nisan’da denizde başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle resmen sona erecek. Av yasağının bitmesine saatler kala denize açılmak için sabırsızlanan balıkçılar son hazırlıklarını yaparken, hepsinin temennisi bereketli bir sezon geçirebilmek.Balıkçıların 140 gün aradan sonra denize inmesiyle beraber tezgahlarda da balık fiyatlarında önemli oranda indirim bekleniyor.

15 Nisan’da denizde başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle resmen sona erecek ve yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar 4 ay 17 gün aradan sonra ‘Vira Bismillah’ diyerek yeniden denize açılacak. Yasağın sona ermesine saatler kala hazırlıklar da son sürat devam ediyor. Güzelbahçe Balıkçı Limanında demirleyen balıkçı teknelerinde yasak öncesi son hazırlıklar yapılırken, balıkçılar sezona sorunsuz bir şekilde girmenin hesaplarını yapıyor.

TEKNELERİN BAKIMI YAPILDI, AĞLAR ONARILDI

Geride kalan 140 günlük sürede teknelerin bakımları yapılırken, ağlar da onarıldı ve teknelere çekilmeye başladı. Uzun bir aranın ardından yeniden denize inecek olan balıkçılar sabırsızlanırken, hepsinin tek temennisi bereketli bir sezon geçirmek oldu.

'SEZONA AÇILMAK İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'

Denize açılmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını aktaran balıkçı Mehmet Arslan, bir an önce denize açılmak istediklerini söyledi Arslan, “Hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Cumartesi gece 00.00’dan sonra denize açılacağız. Bazı arkadaşlarımız tamir ettikleri ağları teknelere almaya başladı. Ağların hepsinin tamiratı ve bakımı en ufak noktasına kadar yapıldı. Bunun yanı sıra 4 aylık zaman diliminde teknelerin de bakımı yapıldı. Balıkçı tekneleri neredeyse sıfıra yakın oldu. Sezona açılmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hepimiz bir an önce denize açılmak ve ekmek paramızın peşine koşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bereketli bir sezon olması temennisinde bulunan Arslan, “Bizim işimizde denizin durumu ve havanın durumu çok önemli. Temennimiz bol ve bereketli bir sezon geçirmek” ifadelerini kullandı.

EKSİKLER TAMAMLANDI

Avlanmanın yasak olduğu 140 günlük sürede eksiklerini tamamladıklarını altını çizen Murat Yiğit, “Avlanmanın yasak olduğu 4 aylık sürede balıkçılar olarak eksiklerimizi tamamladık. Ağlarımızı bakımdan geçirdik, teknelerimize raspa ve boya yaptık. Son saatlere girerken de ufak tefek kalan eksiklerimizi elden geçiriyoruz” dedi. Kalabalık bir ekiple çalıştıklarını belirten Yiğit, “Bir teknede yaklaşık 50 tayfa çalışıyor. Ailelerini de düşünürsek 150-200 kişi bu işten ekmek yiyor. O yüzden bereketli bir sezon olmasını diliyorum” diye konuştu.

FİYATLAR DÜŞECEK

Balıkçıların 140 gün aradan sonra denize inmesiyle beraber tezgahlarda da balık fiyatlarında önemli oranda indirim bekleniyor. Balığın bol olması sebebiyle fiyatlarda büyük bir düşüş olacağını belirten balık satıcısı Osman Kocabıyık, “Balıkçılar hayırlısıyla cumartesi gecesi denize açılacaklar. İnşallah bol ve bereketli bir sezon geçiririz. Çünkü balık fiyatları yüksekti. Yasak bittikten sonra fiyatlarda büyük bir düşüş olur. Böylece vatandaşlarımız da daha ucuza balık yer. Pazar ve pazartesi gününden itibaren balık tezgahlarında daha fazla balık olacaktır. Şu an 100 TL olan bir balık, ilerleyen günlerde 50-60 TL’ye kadar düşer. Av yasağının bitmesiyle fiyatlar hemen tezgaha yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
av yasağı Balık

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