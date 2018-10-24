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Denizlerin prensi lüfer 70 liraya tezgahlarda

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Çanakkale’de "denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, kilosu 70 liradan tezgaha indi. Çanakkale Balık Hali'nde sarıkanat 40, çinekop 30, çipura 35, tekir 30, mezgit 20, istavrit 15, hamsi 15, sardalye 15, kupa 15 ve palamut tanesi 20 liradan satılıyor.

Denizlerin prensi lüfer 70 liraya tezgahlarda

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından tezgahlarda balık arttı. Yaşanan bolluk sayesinde vatandaşlar bol miktarda balık tüketiyor. Lüfer de balık tezgahlarında yerini aldı. "Denizlerin prensi" olarak adlandırılan lüfer 70 liradan satılıyor.

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38 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, “Tezgahımızda Karadeniz hamsisi, sardalye, istavrit, palamut, sarıkanat, lüfer, tekir ve Karadeniz mezgit gibi balıklar var. Palamut bitiyor, yavaş yavaş azalıyor. Lüfer şu an 70 lira. İnşallah bolluğunu da bekliyoruz. Sarıkanat çıkacak inşallah. İstavrit, hamsi bol olacak” dedi.

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Melih Kayıkçı ise, “Şu an lüfer bollaşmaya başladı. Çinekop bollaşmaya başladı. Palamut azalmaya başladı. Lüfer çoğaldığı için palamut gitmeye başladı. Lüfer 70 lira ama daha düşer diye düşünüyoruz. Şu an en çok tüketilmesi gereken balık lüfer, çinekop. En çok çinekop ve palamut satılıyor. Ama palamut bitiyor, sonları artık” şeklinde konuştu.

Çanakkale Balık Hali'nde sarıkanat 40, çinekop 30, çipura 35, tekir 30, mezgit 20, istavrit 15, hamsi 15, sardalye 15, kupa 15 ve palamut tanesi 20 liradan satılıyor. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
çanakkale lüfer balık hali

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