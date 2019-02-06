FİNANS

Depodan çıkışı 1,5 İstanbul'da satışı 4 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.02.2019 15:35 | Son Güncelleme

Türkiye’de yılda yaklaşık 500 bin ton elma üretimiyle ikinci durumda bulunan Karaman’da, elmanın depo çıkış fiyatı kalitesine göre kilosu 1,5 ila 2,5 lira arasında değişirken, İstanbul’da 4 ila 5 liradan satılıyor.

Depodan çıkışı 1,5 İstanbul'da satışı 4 lira

Üreticinin mevsiminde dalında 1 ila 1,5 lira arasında değişen fiyatlardan elma sattığı Karaman’da, 120 bin ton soğuk hava deposu kapasitesi bulunuyor. Elma üreticisi ve soğuk hava deposu sahibi Tamer Yıldızbaş, yurt içi piyasada elmanın kilosu eğer 5 liranın üzerinde satılıyorsa, bunun fahiş bir fiyat olduğunu söyledi.

'ELMANIN KİLOSU EĞER 5 LİRANIN ÜZEİRNDE SATILIYORSA BU FAHİŞ BİR FİYATTIR'

Elmanın fiziki şekli ve cinsine göre fiyatının değiştiğini belirten Tamer Yıldızbaş, “Şuan Karaman’dan yurt içi piyasaya 1,5 ila 2,5 lira arasında elmayı sevk ediyoruz. Elma fiyatlarında ambalaj malzemesi ile gideceği yer çok önemlidir. Elmanın yurt içi piyasalarda gideceği yere gittikten sonra perakendeciye satan son satıcının maliyetleri hakkında bir bilgimiz yok. Ama bir karton kutuyla elmanın sevk edilmesi kiloda maliyeti 1 lira arttırıyor. Gittiği yerde bu ürünler markette olsun, pazarda olsun mutlaka fire veriyor. Alıcının sürekli elmayı eliyle kontrol etmesi bu ürünün yüzde 20’ye kadar satılmamasına neden oluyor. Bunun da dökülmesi üzerine satıcı da bunu maliyetin üzerine ekliyor. Fahiş fiyatlarla satılması burada tüketimimizin azalmasına neden oluyor. Daha uygun fiyata satılırsa daha fazla tüketileceği kanaatindeyim. Elmanın kilosu eğer 5 liranın üzerinde satılıyorsa bu fahiş bir fiyattır” dedi.
KAYNAK:İHA

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Ticaret Bakanlığından 5 ilde eş zamanlı "hal" denetimi Ticaret Bakanlığından 5 ilde eş zamanlı "hal" denetimi
Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecekBüyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elma üretici depo

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Albayrak: Gıda fiyatlarıyla ilgili haftaya adım atacağız

Albayrak: Gıda fiyatlarıyla ilgili haftaya adım atacağız

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Fiyatı 8 liraya çıkan patatesle ilgili İngiltere'den uyarı

Fiyatı 8 liraya çıkan patatesle ilgili İngiltere'den uyarı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin, Türk iş adamları ve tır şoförlerine vizeyi kaldırdı

Rusya'dan önemli vize kararı!

Ticaret Bakanlığından 5 ilde eş zamanlı "hal" denetimi

Ticaret Bakanlığından 5 ilde eş zamanlı "hal" denetimi

E-tebligat dönemi başladı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Elektrik desteği 15 Şubat'ta başlıyor

Destek başlıyor! Faturayı devlet ödeyecek

Banka, dosya masrafından alınan faizi tüketiciye geri ödeyecek

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıkladı! Gıdada fiyat artışına önlem geliyor

Albayrak: Gıda fiyatlarıyla ilgili haftaya adım atacağız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.