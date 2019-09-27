’’Deprem, sigorta talebini arttırdı’’

Zorunlu depren sigortası yaptırma oranlarına değinen Mesut Çelik, ’’Deprem sigortası, zorunlu deprem sigortası olmasına rağmen 2-3 sene öncesinde yüzde 30’lar seviyesindeydi, şu anda ise yüzde 50’leri aştığını görüyoruz. Bu konuda daha da gidilecek yol var. Türkiye gibi deprem gerçeği olan bir ülkede bu oranın yüzde 90’lara çıkması gerekiyor’’ dedi.

'BİNA TAMAMEN HASAR YA DA KISMİ ZARAR GÖRSE DE SİGORTA KAPSAMINDADIR'

Zorunlu deprem sigortasının kapsamını açıklayan Çelik, "Deprem sebebiyle veya depreme bağlı yangın, infilak, tsunami veya yer kayması sebebiyle konuta gelebilecek maddi zararları karşılayan bir sigortadır. Bina tamamen hasar görse de kapsamdadır, kısmi zararlar da kapsam dahilindedir. Örneğin; deprem oldu, bina yıkılmadı ama kısmi bir zarar gördü. Bu da teminat kapsamındadır. Tam anlamıyla deprem sırasında ortaya çıkabilecek maddi zararları teminat kapsamına almış oluyor" şeklinde konuştu.

'RİS BÖLGELERİNE GÖRE FİYATLAR 91 TL İLE 240 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR'

Poliçe fiyatları hakkında bilgi veren Çelik, "Fiyatlar, Türkiye deprem haritasındaki risk bölgelerine göre belirleniyor. İstanbul’da 3 risk bölgesinin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Hem risk bölgelerine hem de binanın inşa yılına göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 2007 yılı öncesi ve sonrası yapılara göre fiyatlar farklı oluyor. İstanbul’da 1’inci risk bölgesinde olan ilçeler; Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi ilçeler de 100 metrekare daire için 2007 yılı öncesi 240 TL, 2007 yılı sonrasındaki yapılar için 217 TL’lik bir yıllık fiyat söyleyebiliyoruz. 2’nci risk bölgesine bulunan Bahçelievler, Şişli, Fatih ve Beşiktaş gibi ilçeler fiyatlar biraz daha düşüyor. Yani 2007 yılı öncesi yapılan binalar 173 TL, 2007 yılı sonrasında yapılan binalar için 157 TL’lik fiyatlar karşımıza çıkıyor. Risk düştükçe fiyatlar daha düşüyor. 3’üncü risk bölgesinde bulunan Eyüp ve Sarıyer gibi ilçelerde 2007’den önce yapılan binalar için 99 TL, 2007 sonrasında yapılan binalar için 91 TL’ye kadar fiyatlar düşüyor" diye konuştu.