FİNANS

’’Deprem, sigorta talebini arttırdı’’

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

Sigortacı Mesut Çelik, zorunlu deprem sigortasında risk bölgelerine göre fiyatlar 91 TL ile 240 TL arasında değiştiğini söyledi. Çelik, dünkü depremden hemen sonra sigorta talepleri geldiğini belirtirken, risk gerçekleşmeden sigortanın yaptırılmasına vurgu yaptı.

’’Deprem, sigorta talebini arttırdı’’

Depremde nedeniyle yaşanan maddi kaybın karşılanmasından önemli rol oynayan zorunlu deprem sigortası, dün İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depreminde ardından tekrar gündeme geldi. Gözetmen Sigorta Brokerliği’nde Teknik Müdür Mesut Çelik, zorunlu deprem sigortası hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, zorunlu deprem sigortası yaptıranların yüzde 50 seviyelerinde olduğunu belirtirken, dün İstanbul’da yaşanan depremden hemen sonra sigorta taleplerinin geldiğini belirtti. Çelik, risk gerçekleşmeden önce sigortanın yaptırılmasının altını çizerken, İstanbul’da risk bölgelerine göre sigorta fiyatları dair bilgilendirmelerde bulundu.

'ZORUNLU DEPREM SİGIRTASI YAPTIRANLAR YÜZDE 50 SEVİYELERİNDE'

Zorunlu depren sigortası yaptırma oranlarına değinen Mesut Çelik, ’’Deprem sigortası, zorunlu deprem sigortası olmasına rağmen 2-3 sene öncesinde yüzde 30’lar seviyesindeydi, şu anda ise yüzde 50’leri aştığını görüyoruz. Bu konuda daha da gidilecek yol var. Türkiye gibi deprem gerçeği olan bir ülkede bu oranın yüzde 90’lara çıkması gerekiyor’’ dedi.

'BİNA TAMAMEN HASAR YA DA KISMİ ZARAR GÖRSE DE SİGORTA KAPSAMINDADIR'

Zorunlu deprem sigortasının kapsamını açıklayan Çelik, "Deprem sebebiyle veya depreme bağlı yangın, infilak, tsunami veya yer kayması sebebiyle konuta gelebilecek maddi zararları karşılayan bir sigortadır. Bina tamamen hasar görse de kapsamdadır, kısmi zararlar da kapsam dahilindedir. Örneğin; deprem oldu, bina yıkılmadı ama kısmi bir zarar gördü. Bu da teminat kapsamındadır. Tam anlamıyla deprem sırasında ortaya çıkabilecek maddi zararları teminat kapsamına almış oluyor" şeklinde konuştu.

'RİS BÖLGELERİNE GÖRE FİYATLAR 91 TL İLE 240 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR'

Poliçe fiyatları hakkında bilgi veren Çelik, "Fiyatlar, Türkiye deprem haritasındaki risk bölgelerine göre belirleniyor. İstanbul’da 3 risk bölgesinin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Hem risk bölgelerine hem de binanın inşa yılına göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 2007 yılı öncesi ve sonrası yapılara göre fiyatlar farklı oluyor. İstanbul’da 1’inci risk bölgesinde olan ilçeler; Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi ilçeler de 100 metrekare daire için 2007 yılı öncesi 240 TL, 2007 yılı sonrasındaki yapılar için 217 TL’lik bir yıllık fiyat söyleyebiliyoruz. 2’nci risk bölgesine bulunan Bahçelievler, Şişli, Fatih ve Beşiktaş gibi ilçeler fiyatlar biraz daha düşüyor. Yani 2007 yılı öncesi yapılan binalar 173 TL, 2007 yılı sonrasında yapılan binalar için 157 TL’lik fiyatlar karşımıza çıkıyor. Risk düştükçe fiyatlar daha düşüyor. 3’üncü risk bölgesinde bulunan Eyüp ve Sarıyer gibi ilçelerde 2007’den önce yapılan binalar için 99 TL, 2007 sonrasında yapılan binalar için 91 TL’ye kadar fiyatlar düşüyor" diye konuştu.

'DÜNKÜ DEPREMDEN SONRA HEMEN SİGORTA TALEPLERİ GELDİ'

Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: "Zorunlu deprem sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlar, en yakın sigorta acentesine ya da bir banka şubesine gittiği zaman, kimlik bilgilerini ve konut bilgilerini vererek poliçeye sahip olabilir. Konutunun açık adresi, metrekare bilgisi, konutun genel durumu, kaç katlı olduğu ve dairenin kaçıncı katta olduğu gibi kolay bilgilerle bu sigortaya sahip olabilirler. Zorunlu ve önemli bir sigorta, maalesef bilinç olarak belli bir noktaya gelindiğini söyleyemiyoruz. Dün deprem olduktan sonra bize hemen sigorta talepleri geldi. Deprem saat 13.59’da oldu, 14.10’da bazı deprem sigortası talepleri geldi. Aslında risk gerçekleşmeden önce önlemi almak ve önemli olan bu sigortayı ihmal etmemek lazım".

KAYNAK:İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sarıyer,hatta en uç bölge olan Rumelifeneri en sağlam zemindir.Hem İstanbul da hemde en az riskli bölgede yaşamak isteyenlerin Rumelifeneri ni tercih edebilirler,,bunu hocalarda söylüyor.O bölgelerde çok çok â hissedildi.
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