Derebaşı Virajları turizme kazandırılacak

Ziyaretçilerine dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı site tarafından 3 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.

Dünyanın en tehlikeli yoluydu

1 / 16 İlk olarak 1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olayları sık sık yaşanıyor.

2 / 16 Yol, kar yağışı nedeniyle yılın neredeyse 6 ayında ulaşıma kapanıyor. Yazın gelmesiyle zirvelerde eriyen karlar, adeta bir tablo gibi manzarası bulunan dağların arasından süzülerek derelere ulaşıyor.

3 / 16 Ayvazoğlu: "Turizme kazandırılması için çalışıyoruz" İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Of ilçesinden başlayarak Bayburt'a kadar uzanan D915 yolunun Karaçam mevkisindeki Derebaşı Virajları'nın sürücülere her dönem zor anlar yaşattığını söyledi.

4 / 16 Yolun, dünya genelinde "zor yol" olarak bilinirliğinin arttığına işaret eden Ayvazoğlu, "Buradaki yol, dünyada zorlu yollar listesine girmiş durumda. Bölgede yolculuk yapanlara ayrı bir adrenalin yaşatıyor." dedi.

5 / 16 Ayvazoğlu, yolun, bu özelliğinin dışında doğasıyla da ilgi uyandırdığına dikkati çekerek, "Dereleri, yeşil dağları ve temiz havasıyla, güzergahta yolculuk yapanlara doyumsuz manzaralar sunuyor. Bu nedenle bölgenin turizme kazandırılması için çalışıyoruz. Yerli ve yabancı turistleri tehlikeli yolun cazibesiyle buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

6 / 16 "Tanıtımına yönelik yarışmalar düzenleyeceğiz" Bölgede turizme yönelik yapılacak çalışmalara değinen Ayvazoğlu, yolun bulunduğu güzergahta off-road ve tırmanışla ilgili bir dizi yarışma düzenlemeyi düşündüklerini ifade etti.

7 / 16 Ayvazoğlu, "Amacımız doğal güzellikleriyle ünlü bölgemizde, alternatif turizm faaliyetlerine de imkan sağlayabilmek. Dünyaca ünlü Uzungöl'e gidilen karayolu güzergahında yer alan bu bölgenin, gelecekte önemli bir konuma sahip olacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı. AA

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