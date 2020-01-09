FİNANS
  4. Deri ihracatçılarının fuar atağı İtalya’dan başlıyor

Deri ihracatçılarının fuar atağı İtalya’dan başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Türkiye’ye 2019 yılında 22,5 milyar dolar döviz kazandıran Egeli ihracatçılar, 2020 yılı için belirledikleri 25 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için tanıtım ve pazarlama atağını 11 Ocak tarihinde İtalya’dan başlatıyor.Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 11-14 Ocak tarihlerinde İtalya’nın Garda şehrinde düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı’na 10 firmayla, Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar fuarına ise beş firma ile katılıyor.

Türkiye’ye 2019 yılında 22,5 milyar dolar döviz kazandıran Egeli ihracatçılar, 2020 yılı için belirledikleri 25 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için tanıtım ve pazarlama atağını 11 Ocak tarihinde İtalya’dan başlatıyor.
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 11-14 Ocak tarihlerinde İtalya’nın Garda şehrinde düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı’na 10 firmayla, Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar fuarına ise beş firma ile katılıyor. Dünyanın en önemli ayakkabı ve deri çanta ve aksesuar fuarı olarak kabul edilen Garda Expo Riva Schuh Fuarı’na üst üste 3 yıldır Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar Fuarı’na ise ilk kez katıldıklarını, Türk ayakkabı ve çanta sektörünün 2019 yılında iç piyasada yaşadığı daralma sonrasında ihracata yöneldiğini, bu çaba sonrasında Türk deri sektörünün İtalya’ya ihracatının 2019 yılında yüzde 10’luk artışla 122 milyon dolara çıktığını, bu artışla Garda Expo Riva Schuh Fuarı’na katılımın faydalarını gördüklerini kaydetti.

"Büyük fırsat olarak görüyoruz"
Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ihracatının 2019 yılında yüzde 1 düştüğü bir ortamda İtalya’ya ihracatta yüzde 10 artışın daha da anlam kazandığının altını çizen Zandar, “İtalya’ya ve bu fuarlara Avrupa’nın dört bir tarafından gelecek ithalatçı firmalara ihracatımızı artırmak için İtalya’daki fuarları büyük fırsat olarak görüyoruz. Bu fuarlara önümüzdeki yıllarda daha fazla Türk firmamızla katılmak için fuar idaresiyle görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

40 ülkeden bin 400 civarı firma
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin bir sonraki durağı şubat ayında Rusya’da düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı olacak. Garda Expo Riva Schuh Fuarı her yıl iki kez düzenleniyor. Fuara, 40 ülkeden bin 400 civarı firma katılırken, fuarı 12 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Garda Expo Riva Schuh Fuarı’na, 235 metrekarelik Türkiye standında, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Milli Katılım Organizasyonu ile şu firmalar katılıyor; Cabani Ayakkabı, Üstündağ Ayakkabı (Cashka), Bams Ayakkabı - Dessalto, Meta Ayakkabı - Freefoot, On-Ar Kalıp - Gate29, Mustafa Koç Ayakkabı - Marcha, Nevzat Onay Ayakkabı, Maris Ayakkabı, Mehmet Güler Ayakkabı -Panucci, Topbaş Kundura - United Shoes”. Türk deri sektörü bu yıl üçüncü kez düzenlenen Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar fuarına ise; Gündoğdular Deri, FB Aksesuar, Yourbag, Meşin Deri ve Çanta ve Artkıy Deri firmaları ile katılım sağlıyor.
İtalya’ya ihracatta saraciye sektörü zirvede
Türkiye, 2019 yılında İtalya’ya 122 milyon dolarlık deri ürünleri ihraç etti. Bu ihracatta 41,5 milyon dolarlı tutarla saraciye ürünleri zirvede yer alırken, deri ve postlar 37 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Türkiye, İtalya’ya 26,7 milyon dolarlık ayakkabı ihraç ederken, deri konfeksiyon ürünleri ihracatı 16,4 milyon dolarda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı olduAli Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Altında sert düşüş!Altında sert düşüş!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi Şeker Piliç icradan satışa çıkıyor

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi Şeker Piliç icradan satışa çıkıyor

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özdemir: “182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri pazarında payımız yüzde 1 bile değil”

Özdemir: “182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri pazarında payımız yüzde 1 bile değil”

Savunmadaki ihracat başarısı şirkete dönüştü

Savunmadaki ihracat başarısı şirkete dönüştü

Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı

Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı

Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçilere 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Heimtextil Fuarı’na Bursa imzası

Heimtextil Fuarı’na Bursa imzası

ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir

ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.