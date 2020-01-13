FİNANS
  4. Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Facebook, 2015 yılından beri şirketin Türkiye Ülke Direktörlüğünü üstlenen Derya Matraş’ın Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcılığı pozisyonuna atandığını duyurdu.

Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

İstanbul, 13 Ocak (DHA) - Facebook, 2015 yılından beri şirketin Türkiye Ülke Direktörlüğünü üstlenen Derya Matraş’ın Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcılığı pozisyonuna atandığını duyurdu.
Facebook Türkiye Ülke Direktörü olarak görev yapmakta olan Derya Matraş, bundan böyle Facebook’un Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’yi kapsayan bölgedeki faaliyetlerini yürütecek.
Bu rolle birlikte, Derya Matraş şirket bünyesindeki Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi uygulamaların bölgedeki faaliyetlerinden sorumlu olacak ve şirketin bölgedeki ekonomik ve sosyal etkisini artırmak için çalışacak. Matraş, aynı zamanda Türkiye’deki ülke direktörlüğü rolüne de devam edecek.
Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, “Hızla büyüyen Orta Doğu, Afrika ve Türkiye bölgesi Facebook için önemli bir pazar konumunda. Kariyerinin büyük bir bölümünde gelişmekte olan pazarlara yönelik yönetim rolleri üstlenen Derya’nın engin deneyimi ve öncü ruhu, insanları bir araya getirme ve topluluk oluşturma misyonumuzu devam ettirirken bu eşsiz çeşitlilikteki bölgede daha fazla etki ve değer sağlamamıza da yardımcı olacak” dedi.
Matraş da, “Büyük bir büyüme potansiyeline sahip bir ülke olarak Türkiye’nin Facebook için önemini her fırsatta tekrarlıyorum" dedi ve ekledi:
"Biz de bu bilinçle her yıl daha fazla çalışarak hem Türkiye’deki her boyuttan işletmeye büyümeleri ve yurt dışı pazarlara ulaşmaları için ihtiyaç duydukları dijital becerileri kazandırmayı, hem de insanlara önem verdikleri konularda topluluk kurmaları için ihtiyaç duydukları gücü sunmayı en büyük önceliğimiz haline getirdik. Bu yolda birçok başarıya imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Şimdi, yeni görevim ile birlikte bu zengin coğrafyadaki faaliyetlerimizden sorumlu olmak, insanların hayatlarına katkıda bulunmak, büyümek ve istihdam yaratmak için servislerimizi kullanan milyonlarca işletmeye destek olmak ve önceki deneyimlerimiz ışığında bölgede hem ekonomik, hem sosyal alanda yazılacak başarı öykülerinin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum."
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde alan Matraş, Columbia Business School’da MBA derecesini tamamladı. Daha önce Oliver Wyman, McKinsey & Company gibi uluslararası şirketlerde görev aldı.
Matraş, 2015 yılında Facebook’a katılmadan önce Doğan Holding bünyesinde Perakende, Eğlence ve Eğitim Grubu’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.
Teknolojide Kadın Derneği asil üyelerinden biri olan Matraş, Ekonomist ve Capital’in 2019 yılında yaptığı “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” sıralamasında ilk 10’da ve Fortune Türkiye’nin “40 Yaş Altı 40” listesinde yer aldı.
Matraş, aynı zamanda Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Kaliforniya Başkanlığı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği görevlerine de devam ediyor. (Fotoğraflı)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal olduTarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu
Kayısı çekirdeği, ABD’nin bademine rakipKayısı çekirdeği, ABD’nin bademine rakip
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Taksit sınırı 3'e indirildi

Taksit sınırı 3'e indirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza Günü

Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza Günü

Bakan Albayrak: Risk primi son 20 ayın en düşük seviyesinde

Albayrak açıkladı: Son 20 ayın en düşük seviyesinde

Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı

Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

Kayısı çekirdeği, ABD’nin bademine rakip

Kayısı çekirdeği, ABD’nin bademine rakip

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.