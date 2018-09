Destek ve önlem paketi hayata geçiyor

Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde %25 indirim yapılmasına ilişkin karar ise bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların ardından sanayicinin ve girişimcinin üzerindeki yükün hafiflemesi, üretimde çarkların daha hızlı dönmesi için hazırlanan 16 maddelik destek ve önlem paketinde kısa sürede önemli mesafe kaydedildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bizzat takip ettiği eylem planı, sektörün talepleri dikkate alınarak yeni ekonomi modelindeki tasarruf ilkeleri göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, destek programında gelinen aşama için şunları söyledi;

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ‘100 Günlük İcraat Programı’ ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla bakanlığımızca hazırlanan ‘Destek ve Önlem Paketi’nin sıkı takipçisi olduk. Eylem planımızın her aşamasını dikkatle çalıştık, çalışıyoruz. Araya giren bayram tatili sonrası çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sizlerle de paylaştığımız ‘Politika Takip Matrisi’ ile yaptığımız çalışmanın hangi aşamada olduğunu an be an takip ettik. Kamuoyunun ve hizmetinde olduğumuz milletimizin doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi için bu paylaşımı yapıyoruz. Eksiklerimiz elbette var ama iş günü olarak baktığımızda hayli mesafe kat ettik.